Цукерберг согласился на госрегулирование в отношении Facebook

Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания «будет приветствовать госрегулирование, если всё будет правильно». Об этом он сказал на слушаниях в сенате США

Он ответил на вопрос одного из сенаторов, приветствует ли Facebook госрегулирование в её отношении.

«Если всё будет правильно, то мы будем приветствовать такое регулирование», — сказал Цукерберг.

По его словам, команда Facebook будет работать с сенаторами, «чтобы мы могли продолжать дискуссию в тех сферах, где это необходимо».

Ранее основатель Facebook заявил, что 20 тысяч сотрудников будут анализировать контент соцсети.