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Цукерберг согласился на госрегулирование в отношении Facebook
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Цукерберг согласился на госрегулирование в отношении Facebook 

RT на русском 1 час назад
Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания «будет приветствовать госрегулирование, если всё будет правильно». Об этом он сказал на слушаниях в сенате США.
Он ответил на вопрос одного из сенаторов, приветствует ли Facebook госрегулирование в её отношении.
«Если всё будет правильно, то мы будем приветствовать такое регулирование», — сказал Цукерберг.
По его словам, команда Facebook будет работать с сенаторами, «чтобы мы могли продолжать дискуссию в тех сферах, где это необходимо».
Ранее основатель Facebook заявил, что 20 тысяч сотрудников будут анализировать контент соцсети.
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