Цукерберг, выступая в конгрессе США, заявил о «гонке вооружений» с Россией в Facebook 

открытых слушаний

По словам Цукерберга, теперь его социальная сеть намного лучше готова к борьбе с вмешательстве других стран в выборы с помощью Facebook. Он подчеркнул, что к концу 2018 года в компании будут работать около 20 тысяч новых сотрудников, отвечающих за обеспечение безопасности.

Ранее, 10 апреля, на сайте конгресса США были опубликованы

письменные показания Цукерберга, в которых, в частности, он принес извинения за то, что компания допустила обернувшуюся крупным скандалом утечку персональных данных 87 млн пользователей соцсети, а также совершила ряд других промахов.

В показаниях Цукерберга говорится, что российское Агентство интернет-исследований вело кампанию по распространению дезинформации с использованием фейковых аккаунтов. Всего с 2016 года эти аккаунты сгенерировали около 80 тысяч постов, которые могли увидеть около 126 млн пользователей. Кроме того, агентство покупало политическую рекламу в Facebook и Instagram, которую могли увидеть около 11 млн американцев.

Цукерберг уже не раз извинялся за утечку данных пользователей. Так, в конце марта он опубликовал

обращение к пользователям в воскресных выпусках британских газет The Sunday Times , Mail on Sunday, Sunday Mirror, Sunday Telegraph и американских The New York Times