Цукерберг: некоторые люди в России пытаются «эксплуатировать» Facebook

Основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что некоторые люди в России пытаются «эксплуатировать» его интернет-сервис, и сравнил это с гонкой вооружений. Об этом он сказал на слушаниях в сенате.

По его словам, компания Facebook ввела в работу новые инструменты, основанные на искусственном интеллекте, которые опознают фальшивые учётные записи, которые, возможно, используются для распространения дезинформации и участия в подтасовке итогов выборов.

Он отметил, что компания сумела удалить «десятки тысяч поддельных учётных записей в ходе выборов в Германии и во Франции до того, как они успели что-то сделать».

«Но природа такого рода деятельности заключается в том, что в России есть люди, которые пытаются эксплуатировать наш интернет-сервис и другие интернет-сервисы. И это как гонка вооружений. Они будут повышать свои умения и навыки и нам нужно повышать свою защиту в соответствии с этим», — сказал Цукерберг.

Ранее Цукерберг заявил, что «потребуется время, чтобы привести в порядок деятельность компании».