Сайт госуслуг будет предоставлять сведения о штрафах ГИБДД

В будущем информация о штрафах ГИБДД будет доступна только пользователям, авторизованным через портал госуслуг. При этом, как и прежде, извещения о штрафах будут приходить россиянам по почте.

Единая система идентификации и авторизации (используется, в частности, на портале госуслуг) фактически представляет собой аналог паспорта. ЕСИА позволяет избежать повторной авторизации на разных сайтах, ввода разных логинов и паролей для каждого случая, заполнения одинаковых форм, и многократной верификации личности.

Вся информация о штрафах россиян содержится в государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП).

Финансово-кредитные организации, например, банки, могут получить к ней доступ и создавать онлайн-сервисы поиска и оплаты штрафов. Также финансовые организации могут предоставить сторонним разработчикам API для создания интернет-приложений.