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Сайт госуслуг будет предоставлять сведения о штрафах ГИБДД
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Сайт госуслуг будет предоставлять сведения о штрафах ГИБДД 

Open.gov.ru 34 минуты назад
Фото: Open.gov.ru
В будущем информация о штрафах ГИБДД будет доступна только пользователям, авторизованным через портал госуслуг. При этом, как и прежде, извещения о штрафах будут приходить россиянам по почте.
Единая система идентификации и авторизации (используется, в частности, на портале госуслуг) фактически представляет собой аналог паспорта. ЕСИА позволяет избежать повторной авторизации на разных сайтах, ввода разных логинов и паролей для каждого случая, заполнения одинаковых форм, и многократной верификации личности.
Вся информация о штрафах россиян содержится в государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП).
Финансово-кредитные организации, например, банки, могут получить к ней доступ и создавать онлайн-сервисы поиска и оплаты штрафов. Также финансовые организации могут предоставить сторонним разработчикам API для создания интернет-приложений.
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