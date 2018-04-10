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Instagram упростит поиск популярных страниц путем сканирования тегов
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Instagram упростит поиск популярных страниц путем сканирования тегов 

Apple Insider 1 час назад
Фото: Apple Insider
Разработчики социальной сети Instagram тестируют возможность перехода к страницам пользователей путем сканирования персональных тегов. Об этом журналистам издания TechCrunch рассказал читатель. Нововведение должно значительно упростить поиск популярных аккаунтов, в значительной степени повысив эффективность их продвижения.
Персональные теги представляют собой небольшие баннеры наподобие QR-кодов, используемых Snapchat для быстрого перехода к выбранным страницам. Правда, в отличие от конкурентов, Instagram позволит своим пользователям оформлять баннер со ссылкой более креативно, размещая на нем, помимо никнейма, эмодзи и стикеры.
Предполагается, что возможность создания персональных тегов в первую очередь заинтересует корпоративных пользователей. Они смогут размещать баннеры со ссылками на свои страницы в Instagram в местах максимального скопления людей и на фирменной продукции. Например, рестораторы дополнят тегом свои меню, а продавцы одежды напечатают их на этикетках.
На данный момент функция создания персональных тегов находится в стадии предварительного тестирования и недоступна подавляющему большинству пользователей. Instagram никак не комментирует данное нововведение, оставляя в секрете сроки его повсеместного релиза.
Обсудить новую инициативу Instagram можно в нашем Telegram-чате.
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