Android-смартфон 2012 года работает шустрее iPhone?

HTC One X был моим первым Android-смартфоном. Еще тогда девайсы данной компании удивляли своим внешним видом. Помимо интересной внешности, девайсы имели очень красивую оболочку Sense 4. И, скажу честно, именно из-за нее мне хотелось приобрести данное устройство.

С годами девайс устарел, все приложения стали тормозить. Но при этом сама оболочка работала плавно. Не так давно я решил заново начать использовать данное устройство: Google Play зависал очень сильно, как и все свежие приложения с «Маркета»: ВКонтакте, Telegram, YouTube, Twitter. Порой приходилось ждать по несколько секунд, чтобы лента Twitter сдвинулась с места.

Однако в голову пришла интересная мысль — если сама система работает не хуже текущих флагманов, а зависают только сторонние приложения, почему бы не установить старые версии приложений? С этой мыслью я нашел APK-файлы YouTube, Twitter, ВКонтакте и установил именно те версии, которые были актуальны в 2012 году, то есть в то время, когда данное устройство было флагманским.

К моему большому удивлению, лента в Twitter теперь пролистывается идеально плавно. При этом, если поставить рядом iPhone 6 на iOS 11.3, можно убедиться, что HTC работает гораздо шустрее. Конечно, если бы iPhone 6 работал на iOS 8 и если бы на нем были установлены версии приложений, которые были актуальны в 2014 году, то флагман Apple работал бы точно не хуже.

Однако есть одно но: у владельцев Android-устройств 2012 года возможность установить старые версии приложений имеется, как и возможность установить очищенную от мусора прошивку или ее более старую версию. В случае с iPhone откатиться до iOS 8 нельзя, и всем владельцам старых iPhone приходится нелегко, будем честны.