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Мобильный интернет в Москве в разы дешевле, чем в наиболее развитых мегаполисах мира
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Мобильный интернет в Москве в разы дешевле, чем в наиболее развитых мегаполисах мира 

Национальная Служба Новостей 4 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Мобильный интернет в Москве один из самых доступных среди крупных городов мира. Стоимость подключения к Сети обходится жителям российской столицы в пять раз дешевле, чем жителям Нью-Йорка, Сингапура или Дубая. Это стало возможно благодаря высокой конкуренции и активному развитию сетевой инфраструктуры в Москве, говорится на официальный портале мэра и правительства Москвы.
В настоящее время интернетом пользуются более 90 процентов москвичей. С помощью смартфонов, компьютеров, ноутбуков или планшетов они выходят в Сеть по много раз в день. К домашнему широкополосному интернету подключено более 90 процентов квартир. По данным департамента информационных технологий, скорость каждого пятого подключения домашнего интернета в Москве превышает 100 мегабит в секунду. Этого достаточно для просмотра нескольких видео в формате 4K одновременно.
Отмечается также, что Москва входит в 10 крупнейших городов мира с самой высокой скоростью фиксированного интернета.
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