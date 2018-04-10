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Детский YouTube будут проверять люди, а не роботы
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Детский YouTube будут проверять люди, а не роботы 

КТО?ЧТО?ГДЕ? 1 час назад
Фото: КТО?ЧТО?ГДЕ?
Ежедневно на YouTube загружается невероятное количество контента. И для того, чтобы вручную проверять содержимое каждого клипа, потребовалось бы такое же невероятное количество людей. Но похоже, на YouTube не мыслят мелко. Для проверки контента для детей на видеохостинговом сайте, действительно, будут работать люди.
Обновленное приложение для детей, которое модерируют специалисты из плоти и крови, а не закодированные алгоритмы, сейчас в работе. В скором времени родители смогут переключаться между модерацией контента, основанной на алгоритме, и человеческой проверкой видеороликов. Новое обновление к уже существующему приложению YouTube Kids ожидается в ближайшие несколько недель.
Озабоченность тем, какие ролики YouTube показывает детям, уже давно всплывает в родительской среде. Не всегда есть возможность лично отследить, что именно ребенок смотрит в своем телефоне или планшете. Обходя алгоритм пользователи часто используют YouTube для размещения неподходящих для детей видеороликов, которые на первый взгляд кажутся безопасными и игровыми. Это навязчивая реклама, скрытые политические материалы, взрослый контент, ролики со сценами насилия, которые алгоритм не всегда может вычислить.
Ждать осталось недолго, скоро мы сможем оценить изменения в Google и YouTube. Родители должны быть уверены, что можно спокойно запускать приложение YouTube Kids для детей, не опасаясь неподходящего контента.
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