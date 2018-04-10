Стоимость подключения к Сети обходится москвичам в пять раз дешевле, чем жителям Нью-Йорка, Сингапура или Дубая. Такая ситуация стала возможной благодаря высокой конкуренции и активному развитию сетевой инфраструктуры в столице, рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Артем Ермолаев.
Сейчас интернетом пользуются более 90 процентов москвичей. С помощью смартфонов, компьютеров, ноутбуков или планшетов они выходят в Сеть по много раз в день.
К домашнему широкополосному интернету подключено более 90 процентов квартир в Москве. По данным Департамента информационных технологий, скорость каждого пятого подключения домашнего интернета в Москве превышает 100 мегабит в секунду. Этого достаточно для комфортной работы или просмотра нескольких видео в формате 4K одновременно.
У 14 процентов москвичей скорость интернета составляет от 101 до 200 мегабит в секунду. У пяти процентов пользователей — 200 мегабит в секунду. Почти треть горожан (34 процента) пользуется интернетом со скоростью ниже 50 мегабит в секунду.
Быть в режиме онлайн можно с помощью городской сети Wi-Fi. Она работает в метро, наземном общественном транспорте, на отдельных улицах внутри Садового кольца, во многих парках и студенческих общежитиях, культурно-досуговых центрах. По итогам 2017 года почти вдвое было увеличено количество точек доступа к Сети на территории Садового кольца — теперь их около двух тысяч. Доступ к Wi-Fi обеспечили в 164 культурно-досуговых центрах Москвы.