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Пользователям через портал госуслуг предоставили доступ к информации, созданной органами власти
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Пользователям через портал госуслуг предоставили доступ к информации, созданной органами власти 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Единый портал государственных услуг должен предоставить пользователям информацию, созданную органами государственной власти, органами местного самоуправления и органами государственных внебюджетных фондов в пределах своих полномочий. Соответствующее постановление Правительства вступило в силу 11 апреля.
В документе отмечается, что порядок доступа к данным будет определятся Минкомсвязи по согласованию с министерством экономического развития.
Ранее — с 1 апреля — в России начался эксперимент, в рамках которого граждане при помощи Единого портала госуслуг смогут оценить качество оказания медицинской помощи. Он продлится до 31 декабря 2018 года.
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