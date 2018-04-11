Пользователям через портал госуслуг предоставили доступ к информации, созданной органами власти

Единый портал государственных услуг должен предоставить пользователям информацию, созданную органами государственной власти, органами местного самоуправления и органами государственных внебюджетных фондов в пределах своих полномочий. Соответствующее постановление Правительства вступило в силу 11 апреля.