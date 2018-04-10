Notifix — приложение для «умной» группировки уведомлений

Функция группировки уведомлений, доступная пользователям смартфонов на Android, хоть и является более продвинутой, чем на iOS, все-таки далека от совершенства. Разработчик GrenadeGuy решил исправить это недоразумение и представил «умное» приложение для группировки входящих оповещений — Notifix.

В отличие от аналогов, работа Notifix абсолютно автоматизирована. Приложение не требует настраивать содержание групп, распределяя уведомления в соответствии с их содержанием, а не названием приложений, из которых они поступают. Для этого предусмотрено пять групп: важные, рекламные, новости, сообщения и социальные.

С Notifix / без Notifix

Все, что от вас потребуется, — установить приложение из Google Play на свое устройство, разрешить ему доступ к системе уведомлений и при желании сконфигурировать временной интервал группировки оповещений. Все остальное Notifix сделает за вас.

Благодаря поддержке технологий машинного обучения Notifix может группировать уведомления из самых разных источников. Например, он без труда отличит оповещения о дне рождения друга от входящего сообщения, поступающих из приложения социальной сети Facebook, и сгруппирует их по принадлежности для вашего удобства.

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Приложение: Notifix — Content Aware Notification Management!

Разработчик: GrenadeGuy

Категория: Инструменты

Цена: Бесплатно

Скачать: Google Play

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