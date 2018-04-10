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ФСБ «получила» ключи шифрования от Telegram
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Дуров «передал» ФСБ ключи шифрования от Telegram 

Рамблер 17 минут назад
Фото: Reuters
Юрист Telegram Павел Чиков продемонстрировал послание основателя мессенджера Павла Дурова директору ФСБ Александру Бортникову.
«Исполняя требование федерального закона от 6 июля 2016 года №374-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „О противодействии терроризму“ и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности», а также Федерального закона от 27 июля 2017 года №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», направляю вам ключи (2 шт.) от кроссплатформенного мессенджера Telegram со своими наилучшими пожеланиями», — говорится в послании.
телеграм Павла Чикова
К записке прилагаются два дверных ключа.
Впоследствии Павел Чиков, опубликовавший снимок, признался, что фотография принадлежит «неизвестному автору», то есть является шуткой.
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