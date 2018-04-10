ФСБ «получила» ключи шифрования от Telegram

Дуров «передал» ФСБ ключи шифрования от Telegram

«Исполняя требование федерального закона от 6 июля 2016 года №374-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „О противодействии терроризму“ и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности», а также Федерального закона от 27 июля 2017 года №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», направляю вам ключи (2 шт.) от кроссплатформенного мессенджера Telegram со своими наилучшими пожеланиями», — говорится в послании.

телеграм Павла Чикова

К записке прилагаются два дверных ключа.

Впоследствии Павел Чиков, опубликовавший снимок, признался, что фотография принадлежит «неизвестному автору», то есть является шуткой.