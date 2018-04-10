Собянин поручил разработать для столицы программу «Умный город» 

Цель — создание максимально удобной и доступной виртуальной среды, которая охватила бы все стороны жизни москвичей. В частности, одной из целей является обеспечение единых точек доступа к любому столичному сервису с любого устройства и в любое время. Программа также призвана повысить эффективность городского управления за счет использования анализа «больших данных» и внедрения искусственного интеллекта. Принятие программы «Умный город» намечено на 2019 год. В прошлом году городской портал mos.ru был соединен с порталом госуслуг и с еще более 40 сайтами органов исполнительной власти. После этого количество пользователей портала выросло почти на 30 процентов и составило 40 миллионов человек.