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Собянин поручил разработать для столицы программу «Умный город»
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Собянин поручил разработать для столицы программу «Умный город» 

Авторадио 36 минут назад
Цель — создание максимально удобной и доступной виртуальной среды, которая охватила бы все стороны жизни москвичей. В частности, одной из целей является обеспечение единых точек доступа к любому столичному сервису с любого устройства и в любое время. Программа также призвана повысить эффективность городского управления за счет использования анализа «больших данных» и внедрения искусственного интеллекта. Принятие программы «Умный город» намечено на 2019 год. В прошлом году городской портал mos.ru был соединен с порталом госуслуг и с еще более 40 сайтами органов исполнительной власти. После этого количество пользователей портала выросло почти на 30 процентов и составило 40 миллионов человек.
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