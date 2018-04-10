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Горячие клавиши Windows, которые должен знать каждый
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Горячие клавиши Windows, которые должен знать каждый 

Chip.ru 1 час назад
Фото: Chip.ru
Все еще используете только copy и paste? А зря! Windows предлагает массу полезных сочетаний клавиш, которые сильно упрощают работу за компьютером.
Горячие клавиши с Windows
Если вы удерживаете клавишу Windows в левом нижнем углу и ту или иную букву, будет выполнено соответствующее действие. +: открыть проводник проводник. +: свернуть все окна и перейти на рабочий стол. +: открыть настройки (Windows 10) +: открыть информационный центр Windows (Windows 10). +: открыть экспертное меню с функциями системы (Windows 10). +: запустить систему голосового поиска Cortana (Windows 10). +: заблокировать компьютер. Комбинации горячих клавиш с Ctrl +: выделить все элементы или полный текст. +: вырезать все выделенные элементы. +: скопировать все выбранные элементы. +: вставить все вырезанные или скопированные элементы. +: отменить последнее действие. +: повторить последнее действие. Управляем виртуальными рабочими столами с помощью горячих клавиш
Нажмите клавиши +, чтобы просмотреть все открытые окна и рабочие столы. Их можно выбрать мышью или с помощью клавиш со стрелками под клавишей.
Чтобы запустить новый виртуальный рабочий стол, одновременно нажмите клавиши + +. Рабочий стол может быть снова закрыт сочетанием + +.
С помощью + + или вы можете переключаться между рабочими столами.
Разделяем экран сочетанием клавиш
Откройте любое окно и удерживайте и одну из четырех клавиш со стрелками. Таким образом можно уменьшить текущее окно, открыть его в полном размере или передвинуть на край экрана.
Комбинации легко комбинировать. Если вы нажмете на клавишу со стрелкой влево и вверх, окно будет перемещено в верхний левый угол экрана.
Новые горячие клавиши командной строки Windows 10  Как и раньше, в 10 версии Виндовс вы можете открыть командную строку, используя команду «Выполнить» (+). Просто введите здесь «cmd» и нажмите «ОК».
Удерживайте клавишу, чтобы пометить текст на консоли с помощью клавиш со стрелками.
В Windows 10 в консоли работают комбинации + и +. В Windows 7 такие возможности были недоступны. Эти горячие клавиши могут облегчить жизнь тем пользователям, которые часто работают с командной строкой.
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