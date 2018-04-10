Вирус-вымогатель вместо денег просит сыграть в PUBG

По Сети гуляет новый вирус-вымогатель сообщает портал Beeping Computer. В отличие от аналогичных вирусов, которые чаще всего шалуны цепляют на сайтах со взрослым контентом, данная программа не просит денег. А всего лишь предлагает сыграть с вами в игру. Нет, не стоит представлять Куклу Билли на велосипеде из фильма «Пила». Вирус предлагает сыграть в PUBG.

PUBG Ransomware, видимо, создан в качестве шутки. Во-первых, программа блокирует файлы только на рабочем столе, подставляя им расширение.PUBG. Таким образом пользователь имеет доступ к Операционной Системе, что чаще всего невозможно при заражении аналогичными вирусами-вымогателями. Во-вторых, если у владельца «больного» ПК нет желания играть в PUBG, то программа сама предлагает код для разблокировки. Наконец, в-третьих, вирус легко обмануть — достаточно запустить любой exe-файл переименованный в TslGame.exe.

Остается только гадать, зачем кому-то понадобилось создавать этот вирус. В качестве шутки или странной пиар-кампании PUBG? И хорошо, что авторы не преследовали более изощренных целей и не заставляли добиваться победы в соло от первого лица на карте Мирамар.