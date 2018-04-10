Ещё
Вирус-вымогатель вместо денег просит сыграть в PUBG
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вирус-вымогатель вместо денег просит сыграть в PUBG 

GameGuru 25 минут назад
Фото: GameGuru
По Сети гуляет новый вирус-вымогатель сообщает портал Beeping Computer. В отличие от аналогичных вирусов, которые чаще всего шалуны цепляют на сайтах со взрослым контентом, данная программа не просит денег. А всего лишь предлагает сыграть с вами в игру. Нет, не стоит представлять Куклу Билли на велосипеде из фильма «Пила». Вирус предлагает сыграть в PUBG.
PUBG Ransomware, видимо, создан в качестве шутки. Во-первых, программа блокирует файлы только на рабочем столе, подставляя им расширение.PUBG. Таким образом пользователь имеет доступ к Операционной Системе, что чаще всего невозможно при заражении аналогичными вирусами-вымогателями. Во-вторых, если у владельца «больного» ПК нет желания играть в PUBG, то программа сама предлагает код для разблокировки. Наконец, в-третьих, вирус легко обмануть — достаточно запустить любой exe-файл переименованный в TslGame.exe.
Остается только гадать, зачем кому-то понадобилось создавать этот вирус. В качестве шутки или странной пиар-кампании PUBG? И хорошо, что авторы не преследовали более изощренных целей и не заставляли добиваться победы в соло от первого лица на карте Мирамар.
GameGuru: последние новости
Главая компании Sony покидает свой пост Раскрыты системные требования FIFA 18 Разработку Terraria: Otherworld начнут с чистого лица
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
После разговора с Путиным Меркель сделала резонансные заявления147
Трамп отреагировал на решение Китая по пошлинам86
Украина арестовала еще одно российское судно735
Франция заявила об агрессивном маневре истребителей РФ234
Дефицит продуктов, удар по Сирии и другие события дня88
Видео
02:36
Богданов обсудил с послом Израиля ситуацию в Сирии
Политика
00:37
Рыбку и Лесли увозят из Бангкока
В мире
00:43
Культ бездействия: чиновники проигнорировали обвал рынков
Рынки Статьи
01:36
Украина арестовала еще одно российское судно
В мире Политика
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
06:39
ФСБ «получила» ключи шифрования от Telegram
Интернет Наука и техника
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение