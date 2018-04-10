Вирус-вымогатель вместо денег просит пользователей играть в PUBG для разблокировки файлов

Скорее всего, это лишь шутка, больше похожая на извращённую рекламную кампанию.

Как сообщает портал Bleeping Computer, в сети появилась программа-вымогатель, шифрующая файлы на компьютерах пострадавших, добавляя к ним расширение.PUBG.

После того, как вирус под названием PUBG Ransomware закрывает доступ к файлам пользователя, на экране появляется сообщение с просьбой запустить онлайн-шутер PlayerUnknown's Battlegrounds и поиграть в него.

Экран программы-вымогателя

Ваши файлы были зашифрованы PUBG Ransomware! Но не волнуйтесь, разблокировать их совсем не трудно.

Деньги мне не нужны! Просто поиграйте в PUBG один час!

Как отметили эксперты по кибербезопасности из MalwareHunterTeam, обнаружившие программу-вымогателя, она сразу же предоставляет код, который можно ввести, если «жертва» не хочет играть.

Кроме того, PUBG Ransomware шифрует лишь файлы в папках рабочего стола, поэтому самой работе компьютера и запуску ОС он не препятствует. Влияет ли он на что-либо ещё, на данный момент неизвестно.

Вирус также не составляет труда «обмануть», так как он следит лишь за тем, чтобы на компьютере был запущен процесс TslGame.exe. Поэтому пользователю достаточно переименовать любой exe-файл и запустить его, после чего начнётся расшифровка.

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