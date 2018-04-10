Новый стандарт позволит использовать биометрию для авторизации на сайтах

В скором времени процесс авторизации на многих сайтах упростится и будет осуществляться с помощью аппаратных ключей в лэптопах, специальных приложений или даже датчиков отпечатков пальцев на смартфонах. Во вторник, 10 апреля, ряд организаций и компаний, в том числе Microsoft Google , выступили в поддержку нового стандарта, благодаря которому web-разработчики будут реализовывать на своих сайтах дополнительные механизмы авторизации, призванные надежно защитить учетные записи и данные пользователей.

PayPal, «Для пользователей это будет естественный переход. Люди и так уже повсеместно используют свои пальцы и лица для разблокировки своих мобильных телефонов и ПК. […] То, что они сегодня используют для разблокировки, вскоре позволит им авторизоваться на любимых сайтах и в нативных приложениях, в список которых уже входят Bank of America eBay и Aetna», — сообщил журналистам Motherboard Бретт Макдауэлл (Brett McDowell), исполнительный директор организации FIDO Alliance, участвующей в разработке стандарта.

Новый стандарт под названием Web Authentication (WebAuthn) позволит сайтам или web-сервисам использовать приложения, аппаратные токены или биометрические данные для авторизации пользователей вместо паролей или в качестве второго этапа двухфакторной аутентификации.

Функционал уже доступен в Mozilla Firefox и в течение нескольких следующих месяцев появится в Microsoft Edge и Google Chrome. О поддержке WebAuthn также завили разработчики Opera. Кроме того, к соответствующей рабочей группе недавно присоединилась команда разработчиков движка Webkit (используется в Apple Safari и App Store).

Как пояснил Макдауэлл, web-разработчики, желающие реализовать поддержку WebAuthn, должны реализовать поддержку JavaScript API. Пользователям для авторизации на сайтах или в сервисах с поддержкой нового стандарта придется использовать соответствующие устройства или приложения. В связи с этим Google и Microsoft к концу текущего месяца представят так называемые «аутентификаторы» FIDO2. Все устройства под управлением Windows 10 получат их через функцию Windows Hello, а большинство версий Android — через Android Fingerprint API.