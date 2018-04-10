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Количество атак скрытыми майнерами выросло в 40 раз
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Количество атак скрытыми майнерами выросло в 40 раз 

Вести Экономика 57 минут назад
Фото: Вести Экономика
Количество хакерских атак для скрытого майнинга, которые называют «криптоджекинг», за первый квартал 2018 г. увеличилось на 4000%, согласно исследованию компании Malwarebytes, которая занимается разработкой антивирусного программного обеспечения. ​
​Специалисты отметили, что количество атак с участием вирусов-вымогателей снизилось на 35%. Они были популярны в этой среде, однако все больше злоумышленников перешли на способ майнинга криптовалюты на устройстве пользователя без его разрешения.
По словам экспертов, в марте 2018 г. злоумышленники атаковали компьютеры американского города Атланта. Хакеры потребовали выкуп в размере $51 000 в биткоинах для разблокировки информации, которая хранилась на устройствах.
Эксперты отметили, что в феврале 2018 г. 42% компаний по всему миру пострадали от криптоджекинга. Большинство атак произошло при участии трех разновидностей скрытых майнеров. «Хотя эта форма вмешательства не настолько вредоносна, как вирусы-вымогатели, инфицирование майнинговым ПО может привести к серьезным последствиям, среди которых самые опасные — захват системы и кража информации», — отметили аналитики.
Скрытый майнинг заключается в неразрешенном использовании мощностей ПК или другого подключенного к интернету устройства третьей стороной. Специалисты по безопасности Malwarebytes подчеркнули, что наибольшую угрозу для пользователей несет рекламное ПО, а для крупных организаций — программы-шпионы.
Также среди киберпреступников популярны такие методы, как создание фейковых Twitter-аккаунтов и «черное» SEO, с помощью которых они получают доступ к учетным данным кошельков своих жертв и другой конфиденциальной информации.
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