Закрываем уязвимости на смартфонах и планшетах с Android

Система от Google из-за своей открытой архитектуры крайне уязвима. В ней легко может угнездиться шпионское ПО, к примеру в приложении или в качестве системной службы. Мы расскажем, как обезопасить ваши устройства с помощью специальных утилит.

Разоблачение шпионов и бэкап данных

Хорошо написанный вирус сложно обнаружить даже экспертам в этой области. И все же это относится лишь к хитроумным инструментам шпионажа — обычные «вынюхиватели» разоблачаются довольно быстро. Действовать нужно следующим образом: проследите, не вела ли операционная система себя странно в последнее время, например не всплывала ли во время просмотра сайтов назойливая реклама, перенаправляющая браузер совершенно на другую страницу.

Другим симптомом заражения могут служить незнакомые и непонятные иконки приложений. При возникновении сомнений такие приложения следует удалить. Как правило, злоумышленники рассчитывают на помощь пользователя. К примеру, они могут послать в SMS ссылку на загрузку.

Для предотвращения таких угроз возьмите себе за правило устанавливать приложения исключительно из официального магазина. Счет за услуги мобильной связи также может указать на работу шпионящих вирусов. Сопоставьте количество потраченных мегабайт со сведениями, предоставляемыми смартфоном.

Если значения разнятся существенно, вероятно, что у вас установлены приложения, скрытно передающие информацию: кейлогеры и другие шпионские программы пересылают украденные данные киберпреступнику через ваше соединение.

Чтобы предотвратить дальнейшее заражение следуйте нашей инструкции: для начала установите антивирус. Большинство из них пусть и не бесплатны, однако обеспечивают надежную и автоматическую защиту от вирусов в фоновом режиме. Если вам не требуется мощный антивирусный сканер, воспользуйтесь бесплатным решением Antiy AVL, который так же хорошо обнаруживает вредоносное ПО на устройстве. Шпионское ПО, скрытно пересылающее вашу информацию, можно вычислить путем

сравнения расхода трафика, отображенного в Android и в счете за мобильную

связь Если антивирус не нашел никакого заражения, изучите свою систему сами. Для этого загрузите из Play Market приложение Network Connections, позволяющее зарегистрировать весь сетевой трафик и узнать, к чему подключаются приложения и сервисы. Непонятный расход трафика, обнаруженный в списке, может сигнализировать о шпионском ПО.

Однако от некоторых типов вирусов невозможно избавиться простым удалением, поскольку особо коварные из них без проблем выживают после этого. В таких случаях не обойтись без сброса телефона к заводским настройкам.

Прежде чем приступить к этой операции, следует сделать резервную копию данных на устройстве, однако не с помощью стандартной функции аккаунта Google, поскольку отдельные «вредители» скрываются даже там. Выполните бэкап утилитой MyPhoneExplorer. В завершение сбросьте настройки смартфона до заводских и восстановите на нем резервную копию данных. 5 советов: «залатывание» брешей в Android

> Защита кодом или отпечатком пальца: не используйте графический ключ — его очень легко взломать.

> Проверка параметров конфиденциальности: в настройках системы проверьте, у каких приложений есть доступ к вашим персональным данным.

> Установка антивирусов: установите на смартфон последнюю версию защитной программы, например, бесплатный Dr.Web Light или Kaspersky Internet Security

> Изменение политики установки: в настройках разрешите только установку приложений из официального магазина.

> Создание резервных копий: по возможности сохраняйте резервную копию данных с вашего устройства локально, а не только в облаке. Изоляция устройств благодаря блокировке доступа

Мы не рекомендуем активировать новомодные методы биометрической защиты смартфонов. Причина: современное распо­знавание зрачка в устройствах Samsung Galaxy можно обмануть простой фотографией, как было доказано группой хакеров Chaos Computer Club.

Остается еще сканер отпечатка пальца. Однако американские исследователи уже разработали «набор отмычек» и к этой технологии: они используют тот факт, что сканер на нынешних гаджетах обладает лишь ограниченным разрешением. С небольшим набором отпечатков исследователям удалось воспроизвести множество различных вариантов.

Результаты говорят об эффективности данного метода: на сегодняшний день с легкостью вскрываются 65% всех протестированных устройств. Гораздо надежнее использование PIN-кодов или паролей. Задайте PIN из шести цифр или же пароль, состоящий из букв и цифр.

Оба варианта осуществляются из «Настроек» через меню «Безопасность | Блокировка экрана». Чтобы после этого не отказываться от комфорта, можно воспользоваться функцией Android «Smart Lock». Она автоматически разблокирует смартфон, если поблизости окажется заранее указанное Bluetooth-устройство, например умные часы или Hi-Fi-система в автомобиле.

Для конфигурации зайдите в «Настройки» телефона и в меню «Безопасность | Smart Lock | Надежные устройства» нажмите на «Добавить устройство».

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Как защитить от взлома домашний ПК Фото: компании-производители, pxhere.com