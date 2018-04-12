Ещё
Смартфон Nokia 3 начал обновляться до Android 8.0 Oreo
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Смартфон Nokia 3 начал обновляться до Android 8.0 Oreo 

Ferra.ru 45 минут назад
Фото: Chip.ru
Компания HMD Global начала распространять обновление прошивки на базе свежей операционной системы Android 8.0 Oreo для смартфона Nokia 3. Об этом сообщил Юхо Сарвикас (Juho Sarvikas‏), главный менеджер по продукту HMD Global, в своем аккаунте в Twitter.
Смартфон Nokia 3 дебютировал год назад с операционной системой Android Nougat на борту. Финальная версия Android 8.0 Oreo вышла для смартфона спустя полтора месяца бета-тестирования.
Ранее HMD пообещала, что все её смартфоны получат апдейты до Android O и Android P. С релизом для Nokia 3 в современной линейке Nokia остался только один необновлённый смартфон — Nokia 2.
Ferra.ru: последние новости
Флагманский безрамочник Xiaomi Mi Mix 2S представлен официально Яндекс добавил на Карты панорамы космодрома Восточный Оператор Wi-Fi в метро Москвы устранил уязвимость после утечки данных
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Судный день» стал на минуту ближе156
Пугачева примкнула к оскорбившему россиян Козловскому125
Порошенко инициировал выход Украины из СНГ118
Улюкаев удивил тюремным досугом58
Названа причина ухода российских кораблей из Тартуса43
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:20
Володин поблагодарил наблюдателей на выборах
Политика Выборы 2018
02:18
Пескова спросили о допросе Сечина
Политика
00:31
Буланова попала в больницу
Шоу-бизнес
02:30
В Москву придет антициклон
Общество Новости Москвы
01:05
«Судный день» стал на минуту ближе
Наука Наука и техника
02:11
Савченко госпитализирована
Происшествия Украина
03:09
«Время мягкой политики в отношении РФ прошло»
В мире Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение