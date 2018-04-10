Apple потребовала удалить из App Store приложение такси-сервиса «Максим»

Уведомление было получено российской компанией 3 апреля.

«При распространении приложений в App Store компания Apple должна соблюдать законы США . В соответствии с положениями США о санкциях, AppStore не может размещать, распространять или вести дела с определенными приложениями или разработчиками, связанными со странами, на которые наложено эмбарго США. Недавно мы выяснили, что компания Apple не может размещать ваше приложение, поскольку это запрещено положениями о санкциях США», — говорится, по данным издания, в уведомлении Apple для «Максим».

В самом «Максим» предположили, что речь может идти о работе сервиса в Иране, так в январе Apple уже требовала от российской компании исключить Иран из списка обслуживаемых стран.