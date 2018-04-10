Какой облачный сервис подойдет вашей компании: на что нужно обратить внимание

Чем отличаются платные сервисы от бесплатных? Бесплатные сервисы отличаются от платных облачных хранилищ ограниченным функционалом по следующим параметрам:

Ограниченный объем

По бесплатной подписке доступный объем хранения информации не превышает, как правило, 20 Гб. Такого объема недостаточно даже для небольшой компании, оперирующей «легкими» файлами, например, бухгалтерской документацией.

Ограниченная функциональность для корпоративного сегмента

Целевой сегмент бесплатных сервисов — обычные пользователи, а не корпоративные заказчики. В бесплатных хранилищах не предусмотрен такой функционал, как интеграция со службой каталогов ОС и справочником пользователей, функционал для отдела информационной безопасности. Например, журнал для отслеживания перемещения документов и резервное копирование данных.

Безопасность информации

В пользовательском соглашении бесплатных сервисов закреплен пункт о том, что компания оставляет за собой право предоставлять доступ к вашей информации, хранимой в ее облаке, при запросе государственных органов. В корпоративных облачных сервисах предусмотрено разграничение уровней доступа: при правильной настройке ваша информация не будет видна ни одному сотруднику облачного хранилища. Вы можете даже хранить данные в зашифрованном виде. Если вы хотите использовать облачное хранилище исключительно в виде «виртуальной флешки», можно остановить свой выбор и на бесплатных вариантах. Но если вы намерены интегрировать подобные решения в свой бизнес и заботитесь о безопасности, то за расширенный функционал и удобство работы придется заплатить. И здесь возникает следующий вопрос.

Платные облачные сервисы: минимальный функционал

Какой должен быть минимальный функционал у платных облачных хранилищ:

Хранение неограниченных объемов информации

В платном сервисе обязательно должны быть функция оперативного расширения доступного объема хранилища до нужных размеров, а также механизм гибкой настройки необходимых квот на пользователей. Это важно даже для малого бизнеса, который впоследствии планируется масштабировать. Хранение неограниченных объемов информации нужно компаниям, которые хранят архивы документов как минимум несколько лет. Такой функционал критичен для бизнеса, который работает с «тяжелыми» файлами (например, если ваша компания предоставляет услуги по видеосъемке).

Интеграция с информационными системами

Облачное хранилище может интегрироваться с корпоративными информационными системами, например, с CRM, ERP, СЭД: происходит автоматическая передача файлов из облачного хранилища в необходимую систему. Дальше происходит обработка файлов, согласно принятым в компании бизнес-процессам. Проще говоря, выгружать файл себе на компьютер, чтобы потом его загрузить в 1С совершенно необязательно, достаточно сразу его разместить в нужной папке в облаке.

Резервное копирование всей хранимой информации

Гарантия того, что все документы, с которыми вы работали, сохраняются в облаке: сотрудники их не смогут случайно или намеренно удалить, а если в сохраненных изменениях была допущена ошибка, они всегда могут откатиться к предыдущей версии файла. Некоторые сервисы не просто сохраняют копии документов, но и всю структуру папок, которую пользователи привыкли видеть на своих компьютерах.

Синхронизация данных между устройствами

Количество гаджетов, которые мы используем в повседневной жизни, растет: компьютеры, ноутбуки, планшеты, смартфоны. Часто мы используем устройства от разных производителей с разной программной начинкой. Для оперативного решения бизнес-задач необходимо иметь доступ к актуальной рабочей документации с любого из устройств разных производителей.

Техническая поддержка

Некоторые компании предоставляют не только техническую поддержку 24/7, но и менеджера под каждый проект, которого можно подключить для оперативного решения серьезных инцидентов. Российские сервисы обладают неоспоримым преимуществом, так как предоставляют поддержку на русском языке.

На что еще обратить внимание? Мы рекомендуем выбрать несколько облачных хранилищ на тестовый период и на практике посмотреть, насколько удобен тот или иной сервис. С каким-то из сервисов удобно работать на ПК, но мобильная версия урезана и непригодна для полноценной работы. Другие облачные сервисы не позволяют нескольким сотрудникам работать с одним и тем же документом единовременно: приходится скачивать файлы по ссылке, вносить изменения, снова загружать в хранилище и так далее.

В некоторых облачных хранилищах непонятно, как вести журнал учета и контроля обращений к документации — это критично для службы безопасности компании, которая должна знать, какие изменения были внесены, каким пользователем и когда.

Во время переговоров с клиентами на деловых мероприятиях и конференциях (Национальная премия IT-решений «Цифровые вершины», BIT-2017 в Казани , конференция «Облака 2017: основные тренды») в рамках внутреннего исследования наши менеджеры опрашивали предпринимателей и владельцев компаний среднего и малого бизнеса из ритейла, телекома, энергетики, строительного и госсектора. Мы хотели выяснить, какие еще есть потребности и пожелания к функционалу сервиса по работе с корпоративными документами. О чем мы спрашивали:

Использует ли организация файлообменники

Какой функционал считает наиболее важным в данном сервисе

Готова ли компания дополнительно платить за безопасность

Наиболее привлекательными для предпринимателей оказались следующие возможности:

Безопасность

Разграничение прав доступа должно осуществляться в соответствии с политикой информационной безопасности компании или по усмотрению руководителей. Кроме того, предпочтительно, чтобы настройки отчетности позволяли фиксировать все обращения к файлам и отслеживать любые манипуляции с ними.

Пользовательский интерфейс

По-настоящему дружелюбный, современный и интуитивно понятный интерфейс: для работы с ним не потребуется ни специфических навыков, ни технических знаний, ни ознакомления с инструкцией пользователя и обучения сотрудников.

Поддержка версионности файлов

Возможность начинать работу с любой из предыдущих версий документа, даже если он был изменен множество раз. Дополнительно эта функция позволяет решать проблемы человеческого фактора, например, в ситуациях, когда файлы удаляются кем-либо из пользователей случайно или специально. С точки зрения безопасности версионность позволяет защищать данные от атак вирусов-«вымогателей». Достаточно просто вернуться к предыдущей версии файла.

Удобная совместная работа

Редактирование документов или другие манипуляции с файлами без скачивания и перехода по ссылкам. Полноценная работа с данными в онлайн-режиме должна осуществляться с помощью права доступа к редактированию, добавлению новых файлов и других функций.

Резервное копирование

Как правило, сервисы позволяют сохранять в облаке лишь те документы, которые складываются в определенную папку. Компаниям хочется выбирать любые пути хранения файла с документами: хоть весь компьютер указать (главное, не трогать системные папки или файлы с определенным расширением) для автоматического резервного копирования и синхронизации. Резервное копирование поможет решить вопрос сохранности всех документов сотрудника и облегчит их передачу новому.

Сравниваем платные облачные хранилища

Мы выбрали 10 платных сервисов для хранения корпоративной документации и сравнили их по функционалу. Стоит отметить, что два последних — «Мой офис» и WorksPad — мы включили в таблицу несмотря на то, что они лишь частично выполняют функции облачных хранилищ, но клиенты регулярно о них спрашивают. «Мой Офис» — это офисный пакет российского производства, аналог Microsoft Office, имеет встроенное файловое хранилище, которое может хранить файлы только данного офисного пакета. WorksPad и вовсе позиционирует себя как мобильное рабочее место.

Несмотря на то что в нашей таблице представлены как российские, так и зарубежные сервисы, мы рекомендуем бизнесу в первую очередь рассматривать отечественные облачные решения.

Российские компании обладают большей экспертизой в части выполнения требований законодательства, например, закона о персональных данных ФЗ-152, по которому эта информация должна обрабатываться на территории России . События на геополитической арене непредсказуемы, а санкции могут оборачиваться самым причудливым образом, важно не зависеть в своей работе от иностранных корпораций.

Таблица сравнения функционала облачных решений. Примечание 1: зеленый — есть, розовый — предоставляется частично, красный — отсутствует. Примечание 2: сравнение по параметрам носит субъективную оценку авторов текста, стоит также учитывать, что функциональность каждого продукта может меняться со временем.

Бизнесу нужно понимать, для чего ему нужно «облако» Мы составили список вопросов, ответы на которые помогут сделать выбор в пользу правильного для вас облачного хранилища.

Как обеспечивается сохранность размещенной в облаке информации?

Как контролировать, кто, когда и что делает с файлами, предназначенными для совместного доступа?

Надежно ли защищен сам облачный «сейф»?

Насколько «дружелюбен» интерфейс, чтобы решать все вопросы администрирования быстро и просто?

Как решить проблему, если вдруг что-то пошло не так?

Наш обзор показывает, что функционал платных облачных хранилищ достаточно похож. Компании, для которых важна экономия, а безопасность хранимой информации менее критична, могут выбрать такие популярные сервисы, как Google Диск или Mail.ru . К слову, OneDrive и Google Диск предоставляют корпоративным клиентам бесплатное место в облаке.

Нишевые сервисы ориентированы на максимальную безопасность хранимой информации и удобство работы, но их решения не всегда бюджетны.

Так, VALO Cloud — один из немногих продуктов, который может создавать резервные копии устройств пользователя и допускает интеграции в сторонние приложения. Последнюю возможность имеет и OwnCloud. Они наиболее подходят крупным корпоративным заказчикам и государственным органам. Самое важное для бизнеса — это четкое понимание, для чего нужно облачное хранилище и какие данные в нем будут храниться. Имея ответы на эти вопросы, можно подобрать оптимальный сервис по соотношению цены и качества.

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