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Пользователи Android попались на опасную уловку
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Миллионы пользователей Android попались на опасную уловку 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Сотрудники компании ESET нашли в магазине Google Play 35 поддельных антивирусов, которые представляют угрозу для безопасности пользователей. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе компании, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Эксперты отмечают, что фальшивые приложения маскировались под настоящие продукты безопасности, однако мошенники копировали лишь оболочку программ.
По словам аналитиков, фальшивое ПО имитирует работу настоящего антивируса несколькими способами. Например, создает белые и черные списки приложений, в которых автоматически блокируются все непопулярные программы. Кроме того, антивирус помечает вредоносными все приложения, которые были скачаны не из магазина Google Play.
Некоторые поддельные продукты безопасности предлагали пользователям оплатить расширенную версию, а также использовать функцию менеджера паролей. При этом специалисты уверяют, что разработчики не смогли бы обеспечить безопасность введенных данных.
Вирусный аналитик ESET Лукас Стефанко уточнил, что подобные приложения лишь создают ощущение безопасности, а также мешают пользователям постоянными показами рекламы и ложными срабатываниями.
Представители Google удалили поддельные приложения из магазина сразу же после уведомления от разработчиков антивирусного ПО. До этого фальшивые антивирусы успели скачать более семи миллионов человек.
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