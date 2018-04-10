Миллионы пользователей Android стали жертвами антивирусов-имитаторов

Почти семь миллионов человек стали жертвами ложных антивирусов, размещенных мошенниками в каталоге Google Play, пишет WeLiveSecurity со ссылкой на отчет вирусных аналитиков ESET. В общей сложности специалистами компании было выявлено 35 приложений, имитирующих функциональность программ по обеспечению защиты устройств на базе ОС Android от вредоносного ПО.

К счастью пользователей, приложения-подделки не содержали вредоносного кода, лишь имитируя активную борьбу с вирусными программами. Некоторые из ложных антивирусов и вправду сканировали устройства пользователей, без разбору нарекая статусом вредоносных вполне безобидные программы. Как правило, вредоносными признавались приложения, имеющие доступ к SMS-сообщениям и адресной книге.

К числу вредоносных такие «антивирусы» также относили и себе подобные программы. Их создатели, не желая терять аудиторию просматривающих рекламу пользователей, требовали от них безотлагательно удалить антивирусное приложение, дублирующее функциональность уже установленного. На момент выхода публикации все имитаторы из списка ESET были удалены цензорами Google Play.

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