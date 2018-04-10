Как восстановить пароль резервной копии в iTunes

Несмотря на появление iCloud, многие продолжают создавать резервные копии iPhone и iPad на компьютере: одни не доверяют «облачным» хранилищам, другим просто привычнее подключить устройство к iTunes. Как правило, бэкапы, созданные на компьютере, часто защищаются паролями (всего-то одну галочку поставить), и во многих случаях пароли от таких резервных копий забываются со временем. Даже в нашей редакции есть парочка таких случаев. Поэтому мы занялись поиском решения данной проблемы и, к удивлению, обнаружили приложение, которое позволяет восстановить пароль от резервной копии.

В новой версии приложения PhoneRescue под номером 3.7.0 разработчики добавили функциональность восстановления паролей от бэкапов iOS-устройств в iTunes. Достаточно запустить программу и выбрать раздел «Recover from iTunes Backup». Приложение само обнаружит все резервные копии iOS-устройств на вашем компьютере, в том числе защищенную паролем. Выбираем последнюю и переходим к следующему этапу.

После того, как появится уведомление о том, что данная резервная копия защищена паролем, вы можете ввести пароль (если помните его) или нажать «Forget Password». В следующем окне потребуется ввести некоторые детали о вашем пароле: например, содержит ли он особые символы, цифры или заглавные буквы. Также необходимо установить минимальную и максимальную длину пароля и скорость восстановления пароля. Подобная наводящая информация необходима, поскольку известна только владельцу устройства — это сводит к минимуму риск использования приложения злоумышленниками.

Далее начнется «магия», скорость которой зависит от сложности пароля резервной копии и версии iOS, на базе которой создавался бэкап. Если пароль очень сложный, приготовьтесь подождать около часа, в остальных же случаях взлом происходит довольно быстро.

По завершении операции приложение отобразит пароль резервной копии, с помощью которого вы сможете ее открыть. И лучше на будущее его записать.

Кстати, функция восстановления пароля от резервной копии iTunes доступна совершенно бесплатно — разработчики просят заплатить только за функцию восстановления потерянных данных. Поэтому на всякий случай советуем загрузить PhoneRescue для Windows или Mac — сделать это можно по ссылке ниже.

Название: PhoneRescue Издатель/разработчик: iMobie Цена: Бесплатно Встроенные покупки: Нет Совместимость: Windows/ OS X Ссылка: Установить