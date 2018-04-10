Ещё
Как восстановить пароль резервной копии в iTunes
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Как восстановить пароль резервной копии в iTunes 

Apple Insider 2 часа назад
Фото: Apple Insider
Несмотря на появление iCloud, многие продолжают создавать резервные копии iPhone и iPad на компьютере: одни не доверяют «облачным» хранилищам, другим просто привычнее подключить устройство к iTunes. Как правило, бэкапы, созданные на компьютере, часто защищаются паролями (всего-то одну галочку поставить), и во многих случаях пароли от таких резервных копий забываются со временем. Даже в нашей редакции есть парочка таких случаев. Поэтому мы занялись поиском решения данной проблемы и, к удивлению, обнаружили приложение, которое позволяет восстановить пароль от резервной копии.
В новой версии приложения PhoneRescue под номером 3.7.0 разработчики добавили функциональность восстановления паролей от бэкапов iOS-устройств в iTunes. Достаточно запустить программу и выбрать раздел «Recover from iTunes Backup». Приложение само обнаружит все резервные копии iOS-устройств на вашем компьютере, в том числе защищенную паролем. Выбираем последнюю и переходим к следующему этапу.
После того, как появится уведомление о том, что данная резервная копия защищена паролем, вы можете ввести пароль (если помните его) или нажать «Forget Password». В следующем окне потребуется ввести некоторые детали о вашем пароле: например, содержит ли он особые символы, цифры или заглавные буквы. Также необходимо установить минимальную и максимальную длину пароля и скорость восстановления пароля. Подобная наводящая информация необходима, поскольку известна только владельцу устройства — это сводит к минимуму риск использования приложения злоумышленниками.
Далее начнется «магия», скорость которой зависит от сложности пароля резервной копии и версии iOS, на базе которой создавался бэкап. Если пароль очень сложный, приготовьтесь подождать около часа, в остальных же случаях взлом происходит довольно быстро.
По завершении операции приложение отобразит пароль резервной копии, с помощью которого вы сможете ее открыть. И лучше на будущее его записать.
Кстати, функция восстановления пароля от резервной копии iTunes доступна совершенно бесплатно — разработчики просят заплатить только за функцию восстановления потерянных данных. Поэтому на всякий случай советуем загрузить PhoneRescue для Windows или Mac — сделать это можно по ссылке ниже.
Название: PhoneRescue Издатель/разработчик: iMobie Цена: Бесплатно Встроенные покупки: Нет Совместимость: Windows/ OS X Ссылка: Установить
Apple Insider: последние новости
Сооснователь Apple: Стив Джобс был слабым «технарем» Тим Кук пожаловался на преследования баннерной рекламы Роскомнадзор начинает блокировать Telegram
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель анонсировала встречу без России383
Найден позитив от ослабления рубля150
Московские обменники столкнулись с нехваткой денег154
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля190
Исчезло самое популярное в мире видео8
Видео
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
01:02
Песков: США отказываются смотреть правде в глаза
Политика
01:53
Матери Волчковой стало плохо у гроба дочери
Шоу-бизнес
03:34
Путин назвал финансирование науки одним из приоритетов
Политика Наука
05:50
Найден позитив от ослабления рубля
Экономика
03:16
Лель спросили о значении «муа-муа» и «джага-джага»
Шоу-бизнес
03:28
Рекламу в виде граффити на зданиях запретят
Новости Москвы
03:12
Завершена отделка станции метро «Очаково»
Новости Москвы
Путин посещает Курчатовский институт
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение