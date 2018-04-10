Райффайзенбанк предупредил о сложностях с доступом к интернет-банку и мобильному приложению 

«Сейчас наблюдаются сложности с доступом к интернет-банку и мобильному приложению. Приносим свои искренние извинения за эти неудобства. Уже ремонтируем», — говорится в сообщении. !?Сейчас наблюдаются сложности с доступом к интернет-банку и мобильному приложению. Приносим свои искренние извинения за эти неудобства. Уже ремонтируем? — Райффайзенбанк (@Raiffeisen_Ru) 10 апреля 2018 г.
Ранее о проблемах с доступом в онлайн— и мобильный банк Райффайзенбанка сообщили клиенты кредитной организации.
@Raiffeisen_Ru добрый день! а что случилось с онлайн и мобильным банком? снова невозможно зайти ни в тот, ни в другой — 5g6r (@5g6r) 10 апреля 2018 г.
@Raiffeisen_Ru Добрый день! Почему не работает мобильный банк? Через интернет тоже не получилось войти в личный кабинет?! — Арам Авакян (@aramavakyan1) 10 апреля 2018 г.