Райффайзенбанк предупредил о сложностях с доступом к интернет-банку и мобильному приложению

«Сейчас наблюдаются сложности с доступом к интернет-банку и мобильному приложению. Приносим свои искренние извинения за эти неудобства. Уже ремонтируем», — говорится в сообщении. !?Сейчас наблюдаются сложности с доступом к интернет-банку и мобильному приложению. Приносим свои искренние извинения за эти неудобства. Уже ремонтируем? — Райффайзенбанк (@Raiffeisen_Ru) 10 апреля 2018 г.

Ранее о проблемах с доступом в онлайн— и мобильный банк Райффайзенбанка сообщили клиенты кредитной организации.

@Raiffeisen_Ru добрый день! а что случилось с онлайн и мобильным банком? снова невозможно зайти ни в тот, ни в другой — 5g6r (@5g6r) 10 апреля 2018 г.