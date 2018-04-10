Воронежскую прокуратуру заинтересовала продажа дипломов в интернете

Лискинская межрайонная прокуратура добивается через суд блокировки сайтов по продаже документов об образовании, сообщили в пресс-службе ведомства 10 апреля.

Оказалось, что в интернете можно купить школьные аттестаты, дипломы о начальном, среднем и высшем образовании. На страницах сайтов указаны способы оплаты и доставки документов, контактные данные продавцов, прайс-лист с ценами. Подтверждается, что продаваемые аттестаты и дипломы изготовлены на фабрике Гознак, способны выдержать любые проверки.

Прокуратура направила в суд семь заявлений о признании размещенной в интернете информации незаконной и блокировке сайтов.