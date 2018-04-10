Новые ИБ-решения недели

Компания Gemalto представила решение Gemalto Color Laser Shield для обеспечения безопасности цветной фотографии в удостоверениях личности. Color Laser Shield использует четырехцветные лазеры для нанесения специальных чернил на внутреннюю структуру документа, обеспечивая высший уровень разрешения и защиту от подделки.

Компания QuintessenceLabs объявила о выпуске qStream 100P — PCIe-версии квантового генератора случайных чисел qStream. Устройство предоставляет истинные случайные числа для приложений, серверов и ключей системы управления для поддержки защиты данных, численного моделирования, игр и других видов использования. qStream 100P, обеспечивающий 100% энтропии при пропускной способности 1 Гб/с, решает проблемы с мощностью и скорость псевдослучайных криптографических приложений. qStream 100P позволяет с легкостью добавить возможности генерирования истинных случайных чисел в существующие устройства.

Trusted Knight запустила облачное решение Protector Air, направленное на защиту финансовых транзакций от кибератак и мошенничества. Решение обеспечивает защиту от различных киберугроз, включая руткиты, атаки типа «человек-в-браузере», перехват сессий, учетных записей и пр.

Dome9 Security объявила об интеграции General Data Protection Regulation (GDPR) Readiness Bundle в решение Dome9 Compliance Engine. Продукт позволяет быстро и легко оценить соответствие сред публичных облаков требованиям безопасности, идентифицировать риски и пробелы в безопасности, устранять проблемы, такие как чрезмерно разрешительные правила и слабые политики паролей, а также обеспечивать соблюдение требований и доказывать соответствие им в аудитах.

Minerva Labs представила решение Remote User Protection для систем под управлением macOS и Windows, находящихся вне прямого контроля организаций. Решение предоставляет организациям возможность автоматически активировать защиту от вредоносных программ через удаленную сессию при подключении к корпоративным активам, не полагаясь на принятые пользователем меры безопасности или без взаимодействия с пользователем.

RedLock объявила о реализации поддержки Cloud Security Command Center для Google Cloud Platform. Cloud Security Command Center помогает предприятиям собирать данные, идентифицировать угрозы и принимать меры для предотвращения потерь и ущерба.

Компании SecureAuth и Core Security представили решение Visual Identity Suite (VIS), предлагающее новый подход, ускоряющий и улучшающий точность дизайна ролей и сертификатов, возможность визуального отображения доступа и прав пользователей. Это самый актуальный релиз в категории Identity Security Automation — первом подходе к безопасности, основанном на идентификации.