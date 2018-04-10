Как перенести контакты Gmail в Outlook: пара кликов и готово

Иногда бывает необходимо «подружить» программы, разработанные компаниями-конкурентами, какими, к примеру, являются Google Microsoft . Что же делать, если какие-то контакты были записаны в почту Gmail, но вам необходимо перенести их в MS Outlook? Рассказываем в этом материале.

Шаг 1: Экспорт контактов Gmail Сначала экспортируйте свои контакты из Gmail в виде файла CSV, чтобы на втором этапе перенести их в Outlook. Для этого войдите в Контакты Google по ссылке https://contacts.google.com.

Нажмите «Ещё» слева и выберите «Экспорт». Вам будет предложено перейти в старую версию сайта — соглашайтесь.

Находясь в старой версии Контактов, нажмите справа вверху «Ещё» и снова выберите «Экспортировать …».

Чтобы сохранить все контакты, выберите соответствующую опцию.

Чтобы Outlook смог прочитать ваши контакты, выберите «Формат Outlook CSV» и нажмите «Экспорт». Сохраните файл CSV в каталоге, где вы можете быстро его найти — например, на рабочем столе. Шаг 2. Импорт контактов Google в Outlook Следующие инструкции относятся к Outlook 2016. В более старых версиях навигация по меню может немного отличаться. Запустите Outlook, нажмите «Файл» и выберите «Открыть и экспортировать».

Нажмите «Импорт / Экспорт». Откроется новое окно «Мастер импорта / экспорта».

Выберите «Импорт из другой программы или файла» и подтвердите с помощью «Далее». Для типа файла выберите «Значения, разделенные запятой (DOS)».

На следующем этапе выберите файл, который вы только что загрузили. Затем выберите один из параметров импорта и нажмите «Далее».

Установите целевую папку «Контакты» и подтвердите выбор кнопкой «Далее». Важно: на этом этапе не нажимайте «Готово», а выберите сначала «Назначить пользовательские поля». Перетащите английское форматирование Google из левого столбца в соответствующие значения в правом столбце. Выбрав «маленький плюс» вы можете отображать подпункты разных категорий.

Вот теперь можно нажать «ОК», а затем — «Готово», чтобы завершить процесс. Контакты теперь будут импортированы в Outlook. Фото: pixabay.com, компании-производители Опрос: Заботитесь ли вы о безопасности электронной почты? Вообще не переживаю, у меня в ящике один спам Я не открываю подозрительные письма — этого достаточно для защиты Очень боюсь взломщиков, постоянно меняю пароли Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Как в Outlook организовать быструю вставку текстовых фрагментов с помощью шаблонов

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