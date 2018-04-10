Новые возможности сервиса «Ваш вопрос к власти»

Уважаемые пользователи! Обращаем ваше внимание на модернизацию сервиса «Ваш вопрос к власти».

Теперь посетитель сайта окружной электронной газеты Зеленограда zelao.ru имеет возможность подать предложение по вопросу, изложенному в сообщении другого корреспондента. Для подачи предложения в карточке сообщения необходимо нажать кнопку «Подать предложение». Во всплывающем окне следует написать текст предложения и, нажав кнопку «Отправить предложение», передать его для обработки в информационной системе окружной электронной газеты.

Также существует возможность сбросить неправильно заполненную форму или отменить открытие формы в целом. Все предложения модерируются. Если содержание предложения не соответствует правилам работы сервиса, оно не публикуется. Все предложения, прошедшие модерацию, доступны в карточке сообщения по ссылке «Предложения посетителей сайта».

Предложения будут рассматриваться исполнителями при подготовке ответа. В качестве предложений пользователи могут предложить идеи по организации и регламентации работ, помощь в решении проблемы.