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Новые возможности сервиса «Ваш вопрос к власти»
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Новые возможности сервиса «Ваш вопрос к власти» 

Префектура Зеленоградского административного округа 2 часа назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
Уважаемые пользователи! Обращаем ваше внимание на модернизацию сервиса «Ваш вопрос к власти».
Теперь посетитель сайта окружной электронной газеты Зеленограда zelao.ru имеет возможность подать предложение по вопросу, изложенному в сообщении другого корреспондента. Для подачи предложения в карточке сообщения необходимо нажать кнопку «Подать предложение». Во всплывающем окне следует написать текст предложения и, нажав кнопку «Отправить предложение», передать его для обработки в информационной системе окружной электронной газеты.
Также существует возможность сбросить неправильно заполненную форму или отменить открытие формы в целом. Все предложения модерируются. Если содержание предложения не соответствует правилам работы сервиса, оно не публикуется. Все предложения, прошедшие модерацию, доступны в карточке сообщения по ссылке «Предложения посетителей сайта».
Предложения будут рассматриваться исполнителями при подготовке ответа. В качестве предложений пользователи могут предложить идеи по организации и регламентации работ, помощь в решении проблемы.
Префектура Зеленоградского административного округа: последние новости
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