Свыше 65% москвичей регулярно пользуются интернет‑сервисами

«Более 65% москвичей регулярно пользуются различными интернет-сервисами, начиная с онлайн-такси и заканчивая интернет-магазинами», — сказал Ермолаев.

Он добавил, что более 90% квартир в Москве используют домашний широкополый интернет; у каждого пятого пользователя скорость домашнего интернета превысила 100 мегабит в секунду.