Свыше 65% москвичей регулярно пользуются интернет‑сервисами 

Онлайн-такси и другими интернет-сервисами регулярно пользуются более 65% жителей Москвы, сообщил во вторник в ходе заседания президиума правительства столицы руководитель департамента информационных технологий города Артем Ермолаев.
«Более 65% москвичей регулярно пользуются различными интернет-сервисами, начиная с онлайн-такси и заканчивая интернет-магазинами», — сказал Ермолаев.
Он добавил, что более 90% квартир в Москве используют домашний широкополый интернет; у каждого пятого пользователя скорость домашнего интернета превысила 100 мегабит в секунду.