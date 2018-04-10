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Свыше 65% москвичей регулярно пользуются интернет‑сервисами
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Свыше 65% москвичей регулярно пользуются интернет‑сервисами 

РИАМО 40 минут назад
Фото: РИАМО
Онлайн-такси и другими интернет-сервисами регулярно пользуются более 65% жителей Москвы, сообщил во вторник в ходе заседания президиума правительства столицы руководитель департамента информационных технологий города Артем Ермолаев.
«Более 65% москвичей регулярно пользуются различными интернет-сервисами, начиная с онлайн-такси и заканчивая интернет-магазинами», — сказал Ермолаев.
Он добавил, что более 90% квартир в Москве используют домашний широкополый интернет; у каждого пятого пользователя скорость домашнего интернета превысила 100 мегабит в секунду.
Ранее Ермолаев сообщил, что власти Москвы в два раза увеличили количество точек доступа к городской сети Wi-Fi в 2017 году, при этом мобильный интернет в российской столице в пять раз дешевле, чем в Нью-Йорке и Сингапуре.
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