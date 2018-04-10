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Автор законопроекта о соцсетях допустил блокировку Facebook, Twitter и Instagram
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Автор законопроекта о соцсетях допустил блокировку Facebook, Twitter и Instagram 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: Говорит Москва
Как рассказал радиостанции «Говорит Москва» депутат Госдумы Сергей Боярский, в случае отказа соцсетям грозит штраф или блокировка:
«Мы ждём, что они откроют свои представительства. Мы приглашали их уже давно, но теперь это станет нормой федерального закона. В случае если они откажутся это сделать, они могут быть оштрафованы и в том числе заблокированы».
Собеседник радиостанции пояснил, для чего принимаются такие меры:
«Обозначить своё требование нахождения их в правовом поле Российской Федерации — это наша обязанность, поскольку ни пользователи, ни наши граждане, ни государственные структуры, ни законодатели не могут общаться с представителями социальных сетей, находящимися на другом конце света. Мы считаем это некорректным по отношению к нашим пользователям. Любая компания, которая зарабатывает на территории России, должна иметь представительство, юридический адрес или уполномоченное лицо, с которым можно выстраивать отношения».
Самые крупные иностранные социальные, такие как Facebook, Twitter и Instagram, в настоящее время не имеют своих представительств на территории РФ.
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