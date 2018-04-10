«Яндекс. Новости» учтут вовлеченность аудитории в рейтинге весомости источников

«Яндекс. Новости» анонсировали улучшение расчёта веса источника. Теперь для более точной работы алгоритма ввёден новый параметр, влияющий на вес источника — вовлечённость аудитории.

Он будет влиять на вес источника равносильно цитируемости и оперативности. Вовлечённость будет зависеть от доли собственной аудитории сайта-партнёра — количества пользователей, которые приходят на сайт из поиска или по прямой ссылке. Такие читатели, как правило, задерживаются на сайте, чтобы изучить его материалы, и готовы возвращаться туда снова.

Для определения собственной аудитории сайта будут анализироваться навигационные запросы в «Яндекс. Поиске» и переходы на сайты партнёров в «Яндекс. Браузере».

Напомним, вес каждого партнёра рассчитывается динамически, исходя из цитируемости и оперативности за последний месяц, и обновляется еженедельно. Ещё в феврале разработчики добавили более сложную формулу расчёта цитируемости и оперативности, чтобы алгоритм сервиса лучше ориентировался в новостном потоке и выделял главные материалы и темы. Ранее «Яндекс. Новости» изменили сортировку заголовков в блоке «Подробнее о событии». Сортировка материалов стала происходить по принципу, учитывающему не только свежесть, но и вес, который определяется цитируемостью внутри сюжета, а также общей цитируемостью и оперативностью источника.