Ещё
«Яндекс. Новости» учтут вовлеченность аудитории в рейтинге весомости источников
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Яндекс. Новости» учтут вовлеченность аудитории в рейтинге весомости источников 

Sostav.ru 1 час назад
Фото: Sostav.ru
«Яндекс. Новости» анонсировали улучшение расчёта веса источника. Теперь для более точной работы алгоритма ввёден новый параметр, влияющий на вес источника — вовлечённость аудитории.
Он будет влиять на вес источника равносильно цитируемости и оперативности. Вовлечённость будет зависеть от доли собственной аудитории сайта-партнёра — количества пользователей, которые приходят на сайт из поиска или по прямой ссылке. Такие читатели, как правило, задерживаются на сайте, чтобы изучить его материалы, и готовы возвращаться туда снова.
Для определения собственной аудитории сайта будут анализироваться навигационные запросы в «Яндекс. Поиске» и переходы на сайты партнёров в «Яндекс. Браузере».
Напомним, вес каждого партнёра рассчитывается динамически, исходя из цитируемости и оперативности за последний месяц, и обновляется еженедельно. Ещё в феврале разработчики добавили более сложную формулу расчёта цитируемости и оперативности, чтобы алгоритм сервиса лучше ориентировался в новостном потоке и выделял главные материалы и темы. Ранее «Яндекс. Новости» изменили сортировку заголовков в блоке «Подробнее о событии». Сортировка материалов стала происходить по принципу, учитывающему не только свежесть, но и вес, который определяется цитируемостью внутри сюжета, а также общей цитируемостью и оперативностью источника.
Sostav.ru: последние новости
Оператора «МаксимаТелеком» обвинили в масштабной утечке данных пользователей Угроза блокировки Telegram вызвала рост подписчиков у TamTam «Одноклассники» и «ВКонтакте» получили эксклюзивные права на показ нового «Простоквашино»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Набиуллина прокомментировала падение рубля302
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков424
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля100
Возможность военного столкновения РФ и США оценили в МИД127
Бортников ответил на идею подрыва Крымского моста24
Видео
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
03:06
«Это был просто ад»: Валерия о Шульгине
Шоу-бизнес
00:31
Кактус «Королева Татьяна» расцвел в «Аптекарском огороде»
Новости Москвы
00:36
Власти скорректировали правила реновации
Новости Москвы
01:24
Таксисты хотели украсть деньги, но попали в полицию
Криминал Происшествия
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
00:55
Поющий пёс вернулся домой благодаря песне
Общество
01:45
«Я страдаю от ненависти к тебе»: Морец об измене Бекхэма
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение