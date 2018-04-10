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Мобильный интернет в Москве в 5 раз дешевле, чем в Нью‑Йорке и Сингапуре
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Мобильный интернет в Москве в 5 раз дешевле, чем в Нью‑Йорке и Сингапуре 

РИАМО 51 минуту назад
Фото: РИАМО
Власти Москвы в два раза увеличили количество точек доступа к городской сети Wi-Fi в 2017 году, при этом мобильный интернет в Москве в пять раз дешевле, чем в Нью-Йорке и Сингапуре, сообщил во вторник в ходе заседания президиума правительства столицы руководитель департамента информационных технологий столицы Артем Ермолаев.
«В два раза увеличили площадь покрытия Wi-Fi в городе, работаем над совершенствованием сотовой связи, качеством ее и покрытием. И важно, что несмотря на то, что мы занимались повышением качества сотовой связи и степени покрытия, в Москве мобильный интернет в пять раз дешевле, чем в Нью-Йорке, Сингапуре», — доложил Ермолаев мэру Москвы Сергею Собянину.
По его словам, порядка 90% москвичей имеют высокоскоростной интернет в своих домах.
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