Мобильный интернет в Москве в 5 раз дешевле, чем в Нью‑Йорке и Сингапуре

Власти Москвы в два раза увеличили количество точек доступа к городской сети Wi-Fi в 2017 году, при этом мобильный интернет в Москве в пять раз дешевле, чем в Нью-Йорке Сингапуре , сообщил во вторник в ходе заседания президиума правительства столицы руководитель департамента информационных технологий столицы Артем Ермолаев «В два раза увеличили площадь покрытия Wi-Fi в городе, работаем над совершенствованием сотовой связи, качеством ее и покрытием. И важно, что несмотря на то, что мы занимались повышением качества сотовой связи и степени покрытия, в Москве мобильный интернет в пять раз дешевле, чем в Нью-Йорке, Сингапуре», — доложил Ермолаев мэру Москвы Сергею Собянину По его словам, порядка 90% москвичей имеют высокоскоростной интернет в своих домах.