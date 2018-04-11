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Мобильный интернет в Москве один из самых доступных среди мегаполисов
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Мобильный интернет в Москве один из самых доступных среди мегаполисов 

Российская Газета 59 минут назад
Фото: Российская Газета
Такое заявление сделал на последнем заседании президиума правительства Москвы руководитель департамента информационных технологий Артем Ермолаев. Он рассказал:
— Стоимость подключения к Сети обходится москвичам в пять раз дешевле, чем жителям Нью-Йорка, Сингапура или Дубая. Такая ситуация стала возможной благодаря высокой конкуренции и активному развитию сетевой инфраструктуры в столице.
Министр отметил, что интернетом в городе пользуются более 90 процентов москвичей. С помощью смартфонов, компьютеров, ноутбуков или планшетов они выходят в Сеть по много раз в день.
К домашнему широкополосному интернету подключено более 90 процентов квартир в Москве. Причем, скорость каждого пятого подключения домашнего интернета в Москве превышает 100 мегабит в секунду. Этого достаточно для комфортной работы или просмотра нескольких видео в формате 4K одновременно. У 14 процентов москвичей скорость интернета составляет от 101 до 200 мегабит в секунду, у 5 процентов — 200 мегабит в секунду. Почти треть горожан (34 процента) пользуется интернетом со скоростью ниже 50 мегабит в секунду.
Москва входит в 10 крупнейших городов мира с самой высокой скоростью фиксированного интернета.
Быть в режиме онлайн можно с помощью городской сети Wi-Fi. Она работает в метро, наземном общественном транспорте, на отдельных улицах внутри Садового кольца, во многих парках и студенческих общежитиях, культурно-досуговых центрах. По итогам 2017 года почти вдвое было увеличено количество точек доступа к Сети на территории Садового кольца — теперь их около двух тысяч. Доступ к Wi-Fi обеспечили в 164 культурно-досуговых центрах Москвы.
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