Мобильный интернет в Москве один из самых доступных среди мегаполисов

— Стоимость подключения к Сети обходится москвичам в пять раз дешевле, чем жителям Нью-Йорка Сингапура или Дубая . Такая ситуация стала возможной благодаря высокой конкуренции и активному развитию сетевой инфраструктуры в столице.

Министр отметил, что интернетом в городе пользуются более 90 процентов москвичей. С помощью смартфонов, компьютеров, ноутбуков или планшетов они выходят в Сеть по много раз в день.

К домашнему широкополосному интернету подключено более 90 процентов квартир в Москве . Причем, скорость каждого пятого подключения домашнего интернета в Москве превышает 100 мегабит в секунду. Этого достаточно для комфортной работы или просмотра нескольких видео в формате 4K одновременно. У 14 процентов москвичей скорость интернета составляет от 101 до 200 мегабит в секунду, у 5 процентов — 200 мегабит в секунду. Почти треть горожан (34 процента) пользуется интернетом со скоростью ниже 50 мегабит в секунду.

Москва входит в 10 крупнейших городов мира с самой высокой скоростью фиксированного интернета.

Быть в режиме онлайн можно с помощью городской сети Wi-Fi. Она работает в метро, наземном общественном транспорте, на отдельных улицах внутри Садового кольца, во многих парках и студенческих общежитиях, культурно-досуговых центрах. По итогам 2017 года почти вдвое было увеличено количество точек доступа к Сети на территории Садового кольца — теперь их около двух тысяч. Доступ к Wi-Fi обеспечили в 164 культурно-досуговых центрах Москвы.