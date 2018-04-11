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Мобильный интернет в Москве один из самых доступных среди мегаполисов мира
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Мобильный интернет в Москве один из самых доступных среди мегаполисов мира 

Аргументы и Факты 6 часов назад
Фото: Аргументы и Факты
Стоимость мобильного интернета в Москве является одной из самых низких по сравнению с другими крупными городами мира, сообщил глава столичного департамента информационных технологий Артем Ермолаев.
По его словам, выход в Сеть москвичам обходится в пять раз дешевле, чем жителям Нью-Йорка, Сингапура или Дубая. Низкие цены стали возможны благодаря высокой конкуренции и активному развитию сетевой инфраструктуры. По данным столичного правительства интернетом пользуются более 90% москвичей, также 90% квартир в Москве подключены широкополосному интернету, при этом пропускная способность каждого пятого подключения превышает 100 Мб/с. 14% москвичей выходят в сеть на скорости от 101 до 200 Мб/с, у скорость превышает 200 Мб/с. Около трети горожан (34%) имеют скорость подключения ниже 50 Мб/с.
Помимо домашнего подключения, доступ в интернет москвичам обеспечивает городская сеть Wi-Fi. Она работает в метро, наземном общественном транспорте, во многих парках и культурно-досуговых центрах. В 2017 году число точек доступа на территории Садового кольца удвоилось и достигло двух тысяч.
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