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Число пользователей единого портала Москвы выросло на 30% в 2017 г. по сравнению с 2016 г.
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Число пользователей единого портала Москвы выросло на 30% в 2017 г. по сравнению с 2016 г. 

Агентство «Москва» 56 минут назад
Число пользователей единого портала Москвы возросло на 30% в 2017 г. по сравнению с 2016 г. Об этом в ходе заседания президиума правительства Москвы сообщил руководитель департамента информационных технологий Москвы Артем Ермолаев.
«Цель программы («Информационный город» — прим. Агентства «Москва») — это повышение качества жизни за счет использования современных информационных технологий. Поэтому сама программа затрагивает все отрасли городского хозяйства. И, в целом, в год реализуем более 400 проектов в каждой из отраслей. Портал стали посещать больше чем на 30% за 2017 г. (по сравнению с 2016 г. — прим. Агентства»Москва»)», — сказал А. Ермолаев.
Согласно материалам пресс-службы мэра и правительства Москвы, в 2017 г. число уникальных пользователей портала превысило 40 млн человек.
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