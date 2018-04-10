Как защитить от взлома домашний ПК

По данным специалистов в сфере информационной безопасности, лишь у каждого десятого пользователя установлен антивирус. Но даже такое ПО не обеспечивает абсолютную защиту. Мы расскажем, как надежно снизить угрозы из Сети.

Обеспечение безопасности операционной системы

Чтобы узнать, не заражен ли ваш компьютер, установите свежую версию антивируса. Кроме того, следует проверить систему утилитой Spybot. Такая комбинация должна выявить всех непрошенных гостей. Следующий этап — профилактика. Здесь на первом месте стоит установка обновлений Windows. Воспользуйтесь для этого автоматической установкой, которую система предлагает по умолчанию.

В дополнение к этому необходимо задействовать отдельные обновления к другим продуктам Microsoft. Для этого зайдите в Панель управления и выберите здесь «Обновление и безопасность». Нажмите на «Дополнительные параметры» и активируйте опцию «При обновлении Windows предоставить обновления для других продуктов Майкрософт ».

Сторонние программы поможет обновить антивирус Kaspersky Internet Security (1990 руб.). В фоновом режиме он проверит, к примеру, наличие свежей версии для Adobe Reader. Используя правильное ПО, вы также предотвратите атаки на вашу веб-камеру: программа Webcam On-Off одним нажатием кнопки отключает драйвер камеры, тем самым эффективно блокируя доступ к ней. 5 советов: быстрая защита стационарного ПК > Установка системных обновлений: активируйте автоустановку обновлений Windows — так вы не пропустите важные исправления.

> Установка антивируса: рекомендуем использовать отечественные продукты от «Лаборатории Касперского» и «Доктор Веб», у которых есть и бесплатные продукты.

> Обновление программ: закройте бреши в безопасности сторонних приложений, например в Adobe Reader и Java.

> Проверка расширений браузера: просмотрите список установленных плагинов и избавьтесь от неизвестных.

> Проверка ОС инструментами безопасности: программа Spybot избавит систему от шпионского ПО. Необъятный простор для атак

В одном лишь 2017 году по всему миру насчитывалось почти 700 миллионов вариантов вредоносного ПО — это стремительный рост

Безопасность в Сети

Для защиты от онлайн-атак рекомендуется по возможности заходить в Интернет через VPN. Особенно это касается случаев, когда вы собираетесь просматривать сайты с ноутбука в открытых беспроводных сетях. Браузер Opera уже оснащен встроенным VPN-инструментом, который взаимодействует даже с таким сервисами обмена сообщениями, как WhatsApp. В этом случае весь трафик при заходе на сайты и при переписке шифруется через Сеть. Оптимальную защиту от хакеров на высоком уровне предлагает браузер, работающий в виртуальной машине, такой как BitBox. Вредоносное ПО не сможет заразить систему Windows из такого веб-обозре­ва­теля. Внимание: Bitbox следует использовать лишь на мощном компьютере, иначе программа будет сильно тормозить.

В качестве альтернативы можно обратиться к DNS-сервису Quad9. За него отвечают совместно IBM и Global Cyber Alliance. При использовании сервера Quad9 в качестве DNS-сервера он будет автоматически отфильтровывать зараженные страницы. Информацию сервис получает от специалиста по IT-безопасности, компании F-Secure.

Для того чтобы воспользоваться таким сервером под Windows, зайдите в «Панель управления | Сеть и Интернет | Центр управления сетями и общим доступом | Изменение параметров адаптера». Правой кнопкой мыши кликните по названию своего сетевого адаптера и выберите в меню «Свойства | IP версии 4 (TCP/IPv4)». Здесь для DNS-сервера внесите адрес «9.9.9.9» и подтвердите изменения нажатием на «ОК».

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