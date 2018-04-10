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Уязвимость в хостинг-панели VestaCP активно эксплуатируется хакерами
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Уязвимость в хостинг-панели VestaCP активно эксплуатируется хакерами 

SecurityLab.ru 2 часа назад
В хостинг-панели VestaCP обнаружена опасная уязвимость, позволяющая неаутентифицированному злоумышленнику получить доступ к серверу с правами суперпользователя.
Проблема вызвана передачей поступающих извне аргументов в командой строке без предварительного экранирования символов или возникновением условий, позволяющих манипулировать кодом возврата в shell-скрипте, выполняющем проверку параметров аутентификации.
Пользователи массово жалуются на поражение серверов, на которых используется данная web-панель. Проэксплуатировав уязвимость, злоумышленники осуществляют с помощью взломанных виртуальных серверов DDoS-атаки, направляя на жертв большой поток трафика.
Выявить взлом можно путем проверки сервера на предмет файла /etc/cron.hourly/gcc.sh и библиотеки /lib/libudev.so. Для защиты от угрозы необходимо отключить панель service vesta stop или закрыть доступ к порту 8083, использующемся в VestaCP для доступа к API и аутентификации.
Уязвимость была устранена разработчиками в версии 0.9.8-20.
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