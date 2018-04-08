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Facebook разрешит пользователям удалять свои сообщения из переписки
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Facebook разрешит пользователям удалять свои сообщения из переписки 

Собака 8 апреля 2018
Фото: Собака
Об этом рассказал TechCrunch со ссылкой на представителей социальной сети.
Подобное нововведение может быть связано с недавним инцидентом, произошедшим с сообщениями основателя Facebook Марка Цукерберга. Его письма начали пропадать из личной переписки с обычными пользователями, что вызвало у последних волну возмущения.
Однако представители Facebook отметили, что работают над новыми функциями и планируют запустить обновление в течение нескольких месяцев. В TechCrunch заметили, что компания таким образом пытается представить Цукерберга как бета-тестера новой функции, а не как пользователя соц-сети с привилегиями. Сам основатель Facebook отметил: «Пока эта функция не готова, мы больше не будем удалять сообщения руководителей. Мы должны были сделать это раньше, и нам жаль, что мы этого не сделали». Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
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