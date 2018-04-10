Пасхалка в Android 8: ищем осьминога

Любите сюрпризы? Google спрятала один в Android 8. Как найти веселую пасхалку системы, поделимся в нашем гайде.

Пасхалка в Oreo, но не печенька Откройте раздел «Настройки» на вашем смартфоне с Android 8.

Прокрутите меню вниз до опции «Система».

Перейдите к записи «О телефоне».

Коснитесь опции «Версия Android» несколько раз. После этого на экране будет отображен логотип Android 8.0.

Чтобы открыть пасхалку, надо дважды кликнуть на белый центр, а затем удерживать его нажатым.

На экране появится осьминог, который можно перетаскивать пальцем по экрану. Это и есть пасхалка в Android Oreo. Кстати, Oreo — восьмая версия Android. А у осьминога восемь ног.

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