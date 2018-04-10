Ещё
Пасхалка в Android 8: ищем осьминога
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пасхалка в Android 8: ищем осьминога 

Chip.ru 1 час назад
Фото: Chip.ru
Любите сюрпризы? Google спрятала один в Android 8. Как найти веселую пасхалку системы, поделимся в нашем гайде.
Пасхалка в Oreo, но не печенька Откройте раздел «Настройки» на вашем смартфоне с Android 8.
Прокрутите меню вниз до опции «Система».
Перейдите к записи «О телефоне».
Коснитесь опции «Версия Android» несколько раз. После этого на экране будет отображен логотип Android 8.0.
Чтобы открыть пасхалку, надо дважды кликнуть на белый центр, а затем удерживать его нажатым.
На экране появится осьминог, который можно перетаскивать пальцем по экрану. Это и есть пасхалка в Android Oreo. Кстати, Oreo — восьмая версия Android. А у осьминога восемь ног.
Читайте также: Апгрейд на Android 8 Oreo: список смартфонов, которые получат обновления
Выбираем лучшие инструменты Google для студентов Используем Google Карты без интернета на Android и iOS Фото: Google
Chip.ru: последние новости
Клиенты Сбербанка под угрозой из-за нового вируса 7 фактов о WhatsApp, которых вы не знаете Как исправить проблемные обновления Windows 10
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пахнет, как в мясном цехе». МЧС вернулось на место крушения Ан-148108
Рубль продолжил резкое падение350
Гиперзвуковые ракеты США оказались в России74
Сигнал для элит: Путин встречается с Медведевым703
Сын Табакова взбесил народ158
Видео
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
01:00
Центры госуслуг украсили архитектурной подсветкой
Новости Москвы
03:35
Благотворительный забег пройдет 22 апреля
Новости Москвы
03:38
Детский сад с огородом-ягодником построят в Южном Бутово
Новости Москвы Экономика
10:37
Победитель аукциона отремонтирует Дом культуры Русакова
Новости Москвы Недвижимость
00:47
Фонтан «Времена года» на Манежной площади промоют
Новости Москвы
00:19
На МЦК началась генеральная уборка
Новости Москвы
03:45
В ночь с 21 на 22 апреля пройдет «Библионочь»
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение