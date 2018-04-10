iOS 11.3 превращает iPhone 8 с неавторизованными дисплеями в «кирпичи»

Обновление до iOS 11.3 может вывести из строя дисплеи iPhone 8, выпущенные сторонними производителями. Об этом сообщает Motherboard со ссылкой на представителей сети сервисных центров Injured Gadgets. Система распознает неавторизованные комплектующие как контрафактные, способные нанести устройству вред, и блокирует их.

По словам генерального директора Injured Gadgets Аакшая Крипалани, к настоящему моменту было зафиксировано около 2000 жалоб на отсутствие отзывчивости тачскрина. «Клиенты раздражены и, похоже, Apple делает это, чтобы вынудить их впредь не обращаться к ремонтным мастерским, использующим неавторизованные детали», — говорит он.

Впрочем, не стоит полагать, что Apple может заблокировать тысячи iPhone 8 нарочно. Конструкция новых смартфонов Apple предусматривает наличие специального микрочипа, контролирующего работу дисплея. Замена последнего без обновления чипа, полагают эксперты, приводит к сбою, препятствуя дальнейшей работе устройства.

Ранее в похожей ситуации оказались владельцы iPhone с контрафактными клавишами Home, столкнувшиеся с «ошибкой 53». В Купертино объяснили блокировку требованиями безопасности и порекомендовали обращаться только в авторизованные СЦ. Впоследствии Apple выпустила обновление iOS, которое вернуло смартфоны к жизни.

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