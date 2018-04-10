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Пользователи интернета «Билайн» предпочитают мессенджеры, соцсети и YouTube
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Пользователи интернета «Билайн» предпочитают мессенджеры, соцсети и YouTube 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
«Билайн» изучил предпочтения пользователей мобильного интернета среди своих абонентов на основе внутреннего анализа Big Data «Билайн»*.
Мобильные абоненты «Билайн» по данным на начало 2018 года предпочитали: • использовать смартфон для мобильного интернета • слушать музыку через стриминговые сервисы • смотреть видеоконтент в YouTube или RuTube • общаться и обмениваться контентом в мессенджерах и соцсетях
Мессенджеры VS. Соцсети
В начале 2018 года количество уникальных пользователей социальных сетей среди мобильных абонентов «Билайн» (ВКонтакте, Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter) в среднем оставалось на уровне аналогичного периода 2017 года, тем не менее показав небольшой спад. При этом в январе-феврале 2018 года генерируемый мобильными пользователями трафик в соцсетях вырос на 14%.
На фоне небольшого спада аудитории соцсетей, число пользователей мессенджеров (WhatsApp, Viber, Skype, Telegram, Line) в первые месяцы 2018 года выросло на 5% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Более того, объем трафика, сгенерированного абонентами «Билайн», пользователями мессенджеров, в январе-феврале 2018 года, вырос на 33% в сравнении с тем же периодом 2017 года.
В начале 2018 года соцсети и мессенджеры показали положительную динамику по трафику. Однако более высокий показатель прироста мессенджеров говорит о том, что пользовали все чаще предпочитают обмениваться контентом именно через эти сервисы. Кроме того, сами мессенджеры становятся полноценными генераторами информационного и развлекательного контента.
Стриминговые сервисы и онлайн-карты
Пользователи мобильного интернета среди абонентов «Билайн» активно слушают музыку и смотрят видео через стриминговые сервисы. При этом популярность онлайн-кинотеатров среди мобильных абонентов в январе-феврале 2018 года снизилась.
По данным исследования, аудитория музыкальных сервисов среди мобильных абонентов «Билайн» в начале 2018 года выросла на 8%. Кроме того, в этот период зафиксирован рост объем трафика анализируемых стриминговых сервисов, среди которых YandexMusic, Shazam, ZVOOQ, iTunes, LastFM, на 19%.
На начало 2018 года количество пользователей видеохостингов YouTube и RuTube в среднем оставалось на аналогичном уровне в сравнении с январем-февралем прошлого года. Однако, пользователи стали активнее генерировать трафик в этих сервисах — его прирост составил более 20%.
Популярность онлайн-кинотеатров, напротив, снизилась на начало 2018 года — сервисы потеряли порядка 22% уникальных пользователей среди абонентов «Билайн». При этом объем трафика анализируемых онлайн-кинотеатров не показал значительных изменений к началу 2018 года.
Мобильные абоненты «Билайн» стали активнее использовать приложения по навигации и онлайн-карты. На начало 2018 года зафиксирован прирост почти на 5% уникальных пользователей таких сервисов как YandexMap, Navitel и 2gis.
Активность абонентов по генерации трафика
Самая активная аудитория мобильного интернета «Билайн» — пользователи от 25 до 35 лет, на которых в среднем в начале 2018 года приходилось около 35% сгенерированного от общего объема трафика.
Согласно исследованию, топ-городов по потреблению трафика в январе-феврале 2018 года выглядел так: 1. Москва 2. Санкт-Петербург 3. Екатеринбург 4. Ростов-на-дону 5. Ставрополь 6. Владивосток 7. Волгоград 8. Новосибирск 9. Калининград 10. Хабаровск
По данным на начало 2018 года большинство пользователей мобильного интернета среди абонентов «Билайн» — мужчины, доля которых в среднем составляет около 57%. Доля женщин составляет порядка 43%.
*Подготовлено на основе анализа обезличенных данных пользователей мобильного интернета, включая пользователей упоминаемых приложений и онлайн-сервисов, а также социальных сетей и мессенджеров, среди абонентской базы «Билайн» на январь-февраль 2018 года, давших согласие на обработку персональных данных.
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