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Основатель социальной сети «Фейсбук» Марк Цукерберг выступает на слушаниях в Конгрессе США
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Основатель социальной сети «Фейсбук» Марк Цукерберг выступает на слушаниях в Конгрессе США 

Эхо Москвы 9 часов назад
Его вызвали, поскольку недавняя утечка личных данных пользователей его ресурса ставит под угрозу право на свободу американцев в сети, — сказал сенатор Билл Нельсон.
Он ранее заявлял о том, что социальная сеть «Фейсбук» подвела миллионы своих пользователей, поскольку плохо обращалась с их личными данными.
Марк Цукерберг извинился за утечку данных пользователей Facebook. Основатель соцсети считает, что компания не сделала все возможное для обеспечения безопасности информации. Также, выступая на заседании в конгрессе США, он отметил, что специалисты недостаточно сработали для отражения якобы российской «атаки» во время выборов в Штатах. По этой причине Цукерберг планирует собрать инвесторов для обсуждения вариантов исправления ситуации.
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Эхо Москвы: последние новости
10.04.2018 07:20 : Основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг признал личную вину в утечке персональных данных пользователей 11.04.2018 06:35 : Портал Reddit заблокировал около тысячи аккаунтов, предположительно связанных с т.н. «фабрикой троллей» 11.04.2018 06:06 : Марк Цукерберг: Происходящее в Facebook — это «гонка вооружений» в сфере политической дезинформации
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