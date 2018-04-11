Марк Цукерберг пять часов давал показания на открытых слушаниях в конгрессе США

Глава крупнейшей социальной сети Facebook Марк Цукерберг во вторник впервые выступил с показаниями на отрытых слушаниях в конгрессе США . Как отмечает РИА Новости , это произошло на фоне растущей обеспокоенности вокруг деятельности компании, которая обладает огромным массивом данных на два миллиарда пользователей.

Выступал Цукерберг сразу перед двумя комитетами сената — юридическим и торговым. Из-за большого числа американских законодателей, желавших задать вопрос, пришлось выставить даже второй ряд столов, чтобы всем хватило места. Слушания длились более пяти часов, однако присутствовавшие в зале американские граждане были уверены, что они должны длиться минимум две недели, чтобы все участники могли получить ответы на беспокоящие их вопросы.

Слушания с участием Цукерберга состоялись на фоне и по большей части в результате последнего крупного скандала — стало известно о том, что данные 87 миллионов пользователей социальной сети, в основном в США, были ошибочно переданы британской компании Cambridge Analytica.

Цукерберг начал свое выступление перед законодателями с извинений за скандал с британской Cambridge Analytica, взяв всю ответственность за произошедшее.

Большинство вопросов касались безопасности данных пользователей, а также вменяемого России вмешательства в американские выборы при использовании площадки соцсети.

В ходе слушаний Цукерберг также дал ответы на волнующие многих вопросы. Так, к примеру, он подтвердил, что Facebook всегда будет бесплатным для пользователей. На удивление многих он заверил, что компания не продает рекламодателям данные пользователей, а Facebook сам выходит на нужных людей при определенном запросе частных компаний.

«Мы можем показывать рекламу нужным людям без того, чтобы делиться данными с рекламодателями», — пояснил Цукерберг.

Он признал, что разговор о регулировании интернета крайне важен, и пообещал предоставить всю необходимую информацию и техническую поддержку конгрессу США по внедрению новых правил регулирования интернета.

В целом на все вопросы о том, как пользователи соцсети могут обезопасить свои данные, Цукерберг ответил просто — «у вас есть все инструменты для этого». Глава компании пообещал, что при удалении аккаунта все данные на этого пользователя также будут удалены из архива.

Что же касается ситуации вокруг Cambridge Analytica, Цукерберг полагает, что этот вопрос закрыт. «Они сказали нам, что они не использовали данные и удалили их. Мы обновили нашу политику, чтобы убедиться, что мы не совершим эту ошибку вновь», — рассказал он, отметив, что будет проведен полный аудит этой компании.

«И если мы выясним, что кто-то неподходящим образом использовал данные (пользователей), то мы заблокируем их на Facebook и проинформируем всех, кого это коснулось», — заверил Цукерберг.

Неожиданное признание Цукерберг сделал, говоря о его «самом большом сожалении» при управлении компании Facebook. Это стала вовсе не утечка данных пользователей, а «медленное реагирование» на деятельность России на площадке соцсети. Он даже назвал произошедшее «гонкой вооружений» с Россией в интернет-пространстве.

«Это гонка вооружений. Пока в России есть люди, которые пытаются вмешаться в чужие выборы, эта гонка будет продолжаться», — сказал Цукерберг.

По его словам, к концу 2018 года в компании будут работать около 20 тысяч новых сотрудников в отделе по обеспечению безопасности.