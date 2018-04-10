Apple на 100% использует возобновляемую энергию

Apple на 100% использует возобновляемую энергиюЕжегодно руководство Apple не упускало шанса в очередной раз напомнить, что компания делает все возможное, чтобы использовать «зеленую» энергию и не наносить вреда окружающей среде.

Два года назад 93% мощностей компании питались за счет возобновляемых источников энергии.

Вчера на официальном сайте Apple появился новый отчет, в котором подтверждено 100% использование возобновляемой энергии на территории 43 стран мира.

По всему миру у Apple есть 25 проектов возобновляемой энергии. Суммарно они генерируют около 626 мегаватт мощности. Дополнительно строятся еще 15 проектов. После окончания их строительства, Apple получит 1,4 гигаватта чистой возобновляемой энергии.