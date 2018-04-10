Ещё
Apple на 100% использует возобновляемую энергию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Apple на 100% использует возобновляемую энергию 

iPhones.ru 3 часа назад
Фото: iPhones.ru
Apple на 100% использует возобновляемую энергиюЕжегодно руководство Apple не упускало шанса в очередной раз напомнить, что компания делает все возможное, чтобы использовать «зеленую» энергию и не наносить вреда окружающей среде.
Два года назад 93% мощностей компании питались за счет возобновляемых источников энергии.
Вчера на официальном сайте Apple появился новый отчет, в котором подтверждено 100% использование возобновляемой энергии на территории 43 стран мира.
По всему миру у Apple есть 25 проектов возобновляемой энергии. Суммарно они генерируют около 626 мегаватт мощности. Дополнительно строятся еще 15 проектов. После окончания их строительства, Apple получит 1,4 гигаватта чистой возобновляемой энергии.
Главное отличие Apple от Google в энергетическом вопросе — строительство собственной инфраструктуры. Поисковый гигант предпочитает скупать «чистое» электричество, Apple же производит его сама.
iPhones.ru: последние новости
Советник президента предложил перейти с Telegram на ICQ Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram Apple снова рекламирует Apple Pay
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пахнет, как в мясном цехе». МЧС вернулось на место крушения Ан-14872
Гиперзвуковые ракеты США оказались в России52
Сигнал для элит: Путин встречается с Медведевым746
Сын Табакова взбесил народ154
Пока вы спали: россияне обеднели на $15 млрд55
Видео
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
01:27
«Пахнет, как в мясном цехе». МЧС вернулось на место крушения Ан-148
Катастрофы Происшествия
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
01:24
Таксисты решили ограбить офис и попали на видео
Происшествия
01:04
Системы «Град» открыли огонь в Таджикистане
Оружие Армия
00:33
Самолеты РФ опасно сблизились с эсминцем США
Армия
00:17
Юлию Скрипаль выписывают из больницы
Происшествия
04:14
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Общество Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение