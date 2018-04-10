Apple на 100% использует возобновляемую энергию 

Apple на 100% использует возобновляемую энергиюЕжегодно руководство Apple не упускало шанса в очередной раз напомнить, что компания делает все возможное, чтобы использовать «зеленую» энергию и не наносить вреда окружающей среде.
Два года назад 93% мощностей компании питались за счет возобновляемых источников энергии.
Вчера на официальном сайте Apple появился новый отчет, в котором подтверждено 100% использование возобновляемой энергии на территории 43 стран мира.
По всему миру у Apple есть 25 проектов возобновляемой энергии. Суммарно они генерируют около 626 мегаватт мощности. Дополнительно строятся еще 15 проектов. После окончания их строительства, Apple получит 1,4 гигаватта чистой возобновляемой энергии.
Главное отличие Apple от Google в энергетическом вопросе — строительство собственной инфраструктуры. Поисковый гигант предпочитает скупать «чистое» электричество, Apple же производит его сама.