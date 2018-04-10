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Более 130 тыс. раз воспользовались сервисами проверки автомобилей на портале мэра и правительства Москвы
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Более 130 тыс. раз воспользовались сервисами проверки автомобилей на портале мэра и правительства Москвы 

Агентство «Москва» 54 минуты назад
Сервисами проверки автомобилей на портале мэра и правительства Москвы воспользовались более 130 тыс. раз с момента их запуска осенью прошлого года, сообщает ресурс.
«Все сервисы портала мэра и правительства Москвы, помогающие получать дополнительную информацию об автомобилях с пробегом, пользуются повышенным спросом. С момента запуска осенью прошлого года пользователи портала обратились к ним 130 тыс. раз, из которых 57 тыс. запросов пришлось на последние три месяца», — приводятся в сообщении слова руководителя направления транспорта и безопасности департамента информационных технологий Москвы Юрия Чулюкова.
Отмечается, что самым популярным сервисом для автомобилистов на портале мэра и правительства Москвы стал просмотр автоистории. С начала года этой услугой воспользовались свыше 31 тыс. раз. К остальным сервисам проверки обращались более 25 тыс. раз. Услуги стали доступны на портале прошлой осенью.
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