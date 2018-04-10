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Легкая задачка поставила интернет в тупик
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Легкая математическая задачка поставила интернет в тупик 

Lenta.ru 37 минут назад
Фото: ТАСС
Австралиец под ником @thomas_violence обратил внимание, что простая математическая задача вызвала серьезные трудности у других пользователей. Об этом он написал в Twitter.
«Избавляюсь от похмелья, наслаждаясь абсурдной уверенностью, с которой люди ошибочно отвечают на этот пост в Facebook», — заявил мужчина, приложив к сообщению забавные скриншоты.
Судя по изображениям, ответы людей сильно варьировались: некоторые пользователи насчитали 12 треугольников, другие увидели лишь четыре. Кто-то и вовсе вычислил 25 фигур. Один пользователь удивил австралийца, написав фразу «Кен сказал 7».
Через некоторое время @thomas_violence, который опубликовал самые смешные ответы ради смеха, начал получать предположения о количестве треугольников от других пользователей. «Я даже не знаю, что мне делать с этой информацией», — пожаловался он в треде.
В конце концов нашелся человек, который не только посчитал все геометрические фигуры, а также проиллюстрировал правильный ответ.
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