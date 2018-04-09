Скрытый майнинг на ПК: как уберечься от новой угрозы?

Постепенно разработчики вредоносного софта начали переключаться с вирусов-вымогателей на более щадящие способы «честного отъема денег», заражая компьютеры жертвы вирусами, скрыто добывающими криптовалюту. Эти вирусы не причиняют большого вреда, не шифруют диск, не вызывают перезагрузки серверов. Просто хозяин лишается части ценных ресурсов, на которые он рассчитывал, а злоумышленник на халяву получает то, за что другим приходится платить. Ресурс The Village перечислил несколько действенных способов защититься от новой угрозы.

Чаще всего майнинг запускается в браузере, пока пользователь просматривает веб-ресурс. Эта «нагрузка» к контенту сайта может быть и легальным способом монетизации, но также скрытым и несанкционированным способом воспользоваться ресурсами посетителя. Для предотвращения майнинга через браузер достаточно установить расширение, блокирующее майнинг этого рода или пользоваться браузером, в который уже встроен соответствующий инструментарий, например, «Яндекс. Браузером» или Opera.