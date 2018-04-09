Российский мессенджер ТамТам заблокировали в Иране

Российский мессенджер ТамТам в начале апреля стал популярен у пользователей в Иране , а спустя несколько дней его заблокирован местные власти. Число иранских авторов, работающих в мессенджере, росло чрезвычайно быстро — за несколько дней в ТамТам появилось более 30 тысяч новых каналов. В результате мессенджер вошел в топ-5 мобильных приложений в категории «Коммуникации» в иранском Google Play.

7 апреля власти Ирана заблокировали доступ к ТамТам на всех платформах, но спустя сутки пользователи нашли способы обхода блокировки. Два дня спустя, 9 апреля, аудитория ТамТам полностью восстановилась и продолжила рост.