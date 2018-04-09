Ещё
Российский мессенджер ТамТам заблокировали в Иране
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российский мессенджер ТамТам заблокировали в Иране 

Вести.Ru 1 час назад
Российский мессенджер ТамТам в начале апреля стал популярен у пользователей в Иране, а спустя несколько дней его заблокирован местные власти. Число иранских авторов, работающих в мессенджере, росло чрезвычайно быстро — за несколько дней в ТамТам появилось более 30 тысяч новых каналов. В результате мессенджер вошел в топ-5 мобильных приложений в категории «Коммуникации» в иранском Google Play.
7 апреля власти Ирана заблокировали доступ к ТамТам на всех платформах, но спустя сутки пользователи нашли способы обхода блокировки. Два дня спустя, 9 апреля, аудитория ТамТам полностью восстановилась и продолжила рост.
В феврале 2018 года в ТамТам появился интерфейс на арабском языке и фарси, локализация всех переписок и отображение интерфейса справа налево. После этого ТамТам стал набирать популярность в странах Ближнего Востока, однако регулярно подвергается ограничительным мерам со стороны властей. Помимо блокировки в Иране, к мессенджеру был ограничен доступ в Объединенных Арабских Эмиратах: пользователи этой страны потеряли возможность совершать голосовые и видеозвонки в ТамТам.
Вести.Ru: последние новости
Оператор Wi-Fi в метро Москвы утечку отрицает, но алгоритм подключения изменит "Сбербанк": история о заражении смартфонов клиентов – фейк Сооснователь Apple ушел из Facebook
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбербанк выступил с заявлением423
Сын Табакова взбесил народ31
Дело Скрипаля завернуло в Сирию153
Черный понедельник, пророчество Черномырдина и другие события дня64
Первые плоды санкций США. Что будет дальше1118
Видео
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
01:36
Сын Табакова взбесил народ
Шоу-бизнес
02:36
Трамп пригрозил «важными решениями» по Сирии
США В мире
02:05
Первые плоды санкций США. Что будет дальше
Рынки Статьи
01:15
Самойловой на «Евровидении» грозит опасность
Шоу-бизнес
00:59
Галкин поделился личной трагедией
Шоу-бизнес
05:54
Откуда мы знаем возраст Вселенной
Наука и техника Наука
00:39
Авиаудару по Сирии нашли объяснение
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение